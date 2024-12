Barron Trump sei "ein Frauenheld" an seiner Uni in New York

Donald Trumps (78) jüngster Sohn Barron Trump (18) hat im September mit dem Studium an der Stern School of Business der New York University begonnen. Wie es scheint, hat der berühmte Spross gar keine Schwierigkeiten, bei den anderen Studenten gut anzukommen – insbesondere bei den Ladys! Das behauptet jetzt zumindest eine Quelle gegenüber People. Der Insider spricht in den höchsten Tönen von Barron: "Er ist auf jeden Fall ein Frauenheld. Er ist sehr beliebt bei den Damen."

Laut der Quelle spielt hauptsächlich seine auffallende Optik eine wichtige Rolle bezüglich seiner vermeintlich großen Beliebtheit. Der Insider erläutert: "Er ist groß und gut aussehend. Eine Menge Leute scheinen ihn ziemlich attraktiv zu finden – ja, sogar liberale Leute mögen ihn." Den 18-Jährigen zu übersehen fällt in der Tat schwer – tatsächlich ist er laut der Angabe von Kurier unglaubliche 2,06 Meter groß! Kein Wunder, da seine Mutter Melania Trump (54) 1,80 Meter misst und sein Papa 1,90 Meter.

Ein typisches Studentenleben auf dem Campus im Big Apple führt Barron verschiedenen Berichten zufolge aber ganz und gar nicht. Er wohnt wohl trotz seines Studiums weiterhin zusammen mit seiner Mutter in ihrem luxuriösen Apartment im Trump Tower. Im Interview mit Fox News erklärte die gebürtige Slowenin diesbezüglich: "Es war seine Entscheidung, hierherzukommen, in New York zu studieren und in unserem Zuhause zu leben, und ich respektiere das."

Anzeige Anzeige

Getty Images Barron Trump, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Melania, Barron und Donald Trump, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige