So zurückgezogen lebt Donald Trumps Sohn Barron in New York

Barron Trump (18) ist stolzer Student der New York University. Ein klassisches Studentenleben auf dem Campus führt er allerdings nicht. Der Sohn von Donald Trump (78) wohnt weiterhin gemeinsam mit seiner Mutter in ihrem mehrstöckigen Apartment im Trump Tower in New York. Gegenüber Fox News berichtete Melania (54): "Es war seine Entscheidung, hierherzukommen, in New York zu studieren und in unserem Zuhause zu leben, und ich respektiere das." Dort könne die Sicherheit des Promi-Sprosses besser garantiert werden als auf dem Campus der Uni.

Die Frage, an welcher Hochschule sich der 18-Jährige einschreiben würde, hatte die Medien wochenlang beschäftigt. Seit Barrons Schulabschluss an der Oxbridge Academy im Mai hatte die Gerüchteküche regelrecht gebrodelt. Im Gespräch mit Daily Mail packten schließlich vor wenigen Monaten drei Sicherheitsbeamte aus und enthüllten das bis dato gut gehütete Geheimnis, dass Baron an der New York University studiert. An seinem ersten Tag sei er von Mitarbeitern des US-amerikanischen Geheimdienstes zu seinen Kursen begleitet worden.

Die New York University gilt als eine sehr liberale Uni. Laut der britischen Zeitung soll der Sohn des neugewählten Präsidenten seine politische Gesinnung dort eher unter Verschluss halten. Gegenüber Kommilitonen soll der 2,06 Meter große Teenager behauptet haben, keiner Partei anzugehören. Bei der vergangenen Wahl durfte der gebürtige New Yorker zum ersten Mal wählen. Ob Barron sich in der Wahlkabine für seinen Vater entschied, verriet er den anderen Studenten offenbar nicht.

Getty Images Donald Trumps Frau Melania und ihr gemeinsamer Sohn Barron

ActionPress Barron Trump, Sohn des US-Präsidenten Donald Trump

