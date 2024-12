Boris Becker und Lilian erholen sich auf den Bahamas-Inseln

Boris Becker (57) gönnt sich eine Auszeit – und möglicherweise auch etwas Ablenkung von dem tragischen Verlust seiner Mutter im vergangenen Monat. Elvira Becker ist nur einen Tag vor seinem Geburtstag verstorben. Um sich etwas aufzumuntern, verbringt der ehemalige Tennis-Champion nun etwas Zeit auf den Bahamas! Zusammen mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro scheint er die strahlende Sonne zu genießen. Auf Fotos, die er auf Instagram teilt, sieht man die beiden zusammen am Strand. Liebevoll legt die gebürtige Italienerin ihrem Mann einen Arm um die Schultern oder planscht mit ihm im klaren Meereswasser. "Lass die Sonne wieder scheinen", betitelt Boris die Schnappschüsse.

Allerdings machen die beiden nicht nur Urlaub am Strand. Boris nutzt die Zeit auf der paradiesischen Insel auch, um das Pokerspielen wieder aufzunehmen. Ein Bild, das er ebenfalls auf seinem Social-Media-Account teilt, zeigt ihn in einer großen Spielhalle. Mit einer Sonnenbrille auf der Nase sitzt er am Pokertisch, einige Chips liegen in Stapeln vor ihm. Ein etwas fragwürdiger Anblick, wenn man bedenkt, dass der Sportler erst vor wenigen Monaten sein Insolvenzverfahren abgeschlossen hat. Wie Bild damals berichtete, musste er immerhin im Zuge der Verhandlungen Strafzahlungen in Millionenhöhe tätigen.

Angeblich nimmt Boris auch nur an der kommenden Netflix-Realityshow "Celebrity Bear Hunt" teil, um mit der erstaunlich hohen Gage seinen finanziellen Rückschlag aufzubessern. Wie das Blatt im Mai berichtete, beträgt die Gage 585.000 Euro. Dafür muss die Tennislegende sich allerdings auch durch den Dschungel von Costa Rica kämpfen und sich vor dem Überlebenskünstler Bear Grylls verstecken. Dessen Aufgabe ist es nämlich, die Promis einzufangen! Glücklicherweise wird Boris nicht alleine gegen den Wildnisprofi antreten: Mel B. (49) und Lottie Moss (26), die Schwester von Kate Moss (50), werden auch mit dabei sein, genauso wie Rugbyspieler Danny Cipriani (37) und Sängerin Una Healy.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker, Dezember 2024

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

