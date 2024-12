Ed Sheeran will mit seinem neuen Album zurück zu den Wurzeln

Ed Sheeran (33) hat in einem Interview spannende Neuigkeiten zu seiner Musik verraten. Gegenüber Variety kündigt er an, dass sein neues Album bereits fertig sei und bald erscheinen werde. Außerdem verrät der Sänger, dass er sich musikalisch wieder etwas wandeln wolle. "Es fühlt sich an, als würde ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder zu großem Pop zurückkehren. Es ist ziemlich aufregend", sagt Ed. Es ist etwas mehr als ein Jahr her, dass der Musiker sein letztes Album herausgebracht hat. Doch gerade erst hat er seinen neuen Song "Under the Tree" für den Netflix-Film That Christmas veröffentlicht.

Ed habe bereits zwei Musikvideos zu neuen Songs gedreht und plane, Anfang nächsten Jahres zwei weitere aufzunehmen. Ende Januar werde er seine "Mathematics Tour" fortsetzen. Diese begann 2022 und läuft noch bis September 2025. Sie gehört zu den zehn erfolgreichsten Tourneen aller Zeiten. Ed zeigt sich begeistert, seine neuen Projekte mit den Fans zu teilen und wieder live aufzutreten. Gerade erst kündigte er zudem ein Weihnachtsprojekt mit Richard Curtis (68) und Claudia Jessie an.

Neben seiner musikalischen Karriere genießt Ed auch sein Familienleben. Der Sänger ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Trotz seines vollen Terminkalenders legt er großen Wert darauf, Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Ed betont oft, wie sehr ihn seine Familie inspiriert und unterstützt. Er begann bereits in jungen Jahren mit der Musik und hat sich seitdem zu einem der erfolgreichsten Singer-Songwriter seiner Generation entwickelt. Trotz seines Ruhms ist er für seine Bodenständigkeit und seinen engen Kontakt zu seinen Fans bekannt.

Getty Images Ed Sheeran auf der Met Gala 2024

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

