Mysteriös: Ed Sheeran kündigt lustiges Weihnachtsprojekt an

Ed Sheeran (33) hat gemeinsam mit dem britischen Drehbuchautor Richard Curtis (68) und der Bridgerton-Schauspielerin Claudia Jessie eine spannende Ankündigung in der Pipeline. Das unerwartete Trio trat kürzlich gemeinsam in einem Instagram-Video auf, um über ihre liebsten Weihnachtsfilme zu plaudern. Das Video kommentierte Ed mit den Worten: "Ich, Richard Curtis und Claudia Jessie haben nächste Woche was Lustiges für euch."

In dem Clip wird Claudia nach ihrem Lieblingsweihnachtsfilm gefragt und antwortet: "Die Muppets Weihnachtsgeschichte." Daraufhin zeigt sich Richard – der das Drehbuch zu "Tatsächlich... Liebe" schrieb – überrascht und fragt scherzhaft: "Was zum Teufel? 'Die Muppets Weihnachtsgeschichte'?" Ed tritt ins Bild und fügt hinzu: "Ich schaue immer erst 'Die Muppets Weihnachtsgeschichte' vor 'Tatsächlich... Liebe'." Richard reagiert erleichtert mit: "Ohhh okay", während Claudia lachend sagt: "Das war schlechtes Timing. Ich habe kurz vergessen, wo ich bin." Mit dem Video heizt das Trio die Vorfreude auf eine kommende Ankündigung an.

Ed und Richard kennen sich bereits. Der Sänger hatte 2019 einen Cameo-Auftritt in dem von Richard geschriebenen Film "Yesterday", in dem es um eine Welt ohne die Beatles geht. Claudia erlangte als Eloise Bridgerton in der beliebten Netflix-Serie "Bridgerton" internationale Bekanntheit. Die Zusammenarbeit dieses unerwarteten Trios lässt Fans nun gespannt rätseln, was für eine Überraschung sie vorbereitet haben.

Getty Images Richard Curtis, Drehbuchautor

Getty Images Claudia Jessie bei der Premiere von "Bridgerton", 2024

