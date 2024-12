"First Dates" im Doppelpack: Zwei Freunde auf Liebessuche

Die Kuppelshow First Dates - Ein Tisch für zwei hat immer eine Überraschung auf Lager: von außergewöhnlichen Geschenken bis zu unterhaltsamen Doppeldates. In der Folge vom 2. Dezember suchten zwei beste Freunde gemeinsam nach der großen Liebe. Fabio (21) und Simon (23) machen fast alles zusammen. So meldeten sie sich im Doppelpack bei der Datingshow an. Aber könnten sie Interesse an derselben Frau haben? Denn tatsächlich finden beide Jungs den gleichen Typ Frau gut. Roland Trettl (53) wirkte leicht besorgt. "Jungs, keine Streitereien, ja? Keine Eifersuchtsszenen", mahnte der Gastgeber und Koch humorvoll. Er setzte den 21-Jährigen an die Bar und seinen Kumpel auf die Couch. Als die erste Dame das "First Dates"-Restaurant betrat, war sie etwas verwirrt. "Welcher von beiden ist es jetzt?", wunderte sich Jana (22). Roland führte sie zu Fabio an die Bar, der positiv auf sein Blind Date reagierte. Jana verriet: "Also, hätte ich mich zwischen den beiden Jungs entscheiden müssen, hätte ich auch Fabio genommen, definitiv." Dass ihr Date zusammen mit seinem Kollegen an dem Format teilnahm, fand Jana sehr lustig.

Nachdem das erste Paar an den Tisch geführt wurde, durfte auch Simon sein Date in Empfang nehmen. Lea (21) fand er auf Anhieb attraktiv. Auch Lea war zufrieden mit ihrem Blind Date. Vor allem seine hellen, grünen Augen gefielen der "First Dates"-Kandidatin. Lea teilte Janas Meinung über die gemeinsame Anmeldung der Jungs: "Das fand ich superlustig und supercool, dass sie zusammen da waren." Das zweite "First Dates"-Paar wurde direkt an den Tisch neben Jana und Fabio gesetzt. So konnten die Freunde sich gegenseitig beim Flirten beobachten.

Während des Dates trafen sich die beiden Jungs gemeinsam auf der Toilette, um sich über ihre Dates auszutauschen. Simon gestand seinem Kumpel: "Es tut mir jetzt so leid, aber ich hab einfach ihren Namen vergessen". Da konnte ihm sein bester Freund leider auch nicht direkt helfen. Zu viert gingen die Kandidaten in die Fotobox, wo Fabio den Namen von Simons Blind Date herausfand. Auch bei den Teilnehmerinnen kam die Gruppenaktion gut an. Am Ende konnte sich Fabio bedauerlicherweise kein weiteres Date mit Jana vorstellen. Simon und Lea möchten beide ein zweites Date.

Instagram / lea._wenzel Lea, "First Dates"-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Roland Trettl im "First Dates"-Restaurant

