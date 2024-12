"First Dates"-Kandidat bringt ungewöhnliches Geschenk mit

In der Sendung First Dates - Ein Tisch für zwei suchen die Kandidaten nach ihrem Partner fürs Leben. Einige Kandidaten bringen ihrem Blind Date ein kleines Geschenk mit. Mit einem Strauß Blumen oder einer Packung Pralinen kann man kaum etwas falsch machen. In der Folge vom 27. November überlegte sich Kandidat Pascal ein recht außergewöhnliches Mitbringsel für sein Blind Date Julia. Er übergab ihr Wildschweinwürstchen in einem Vakuumbeutel. "Er hat Würste dabei", amüsierte sich Gastgeber Roland Trettl (53). Pascal hatte Glück – seine Herzensdame war keine Vegetarierin. Tatsächlich freute sich die 25-Jährige über das unerwartete Präsent.

Auf die Nachfrage, woher Pascal das Geschenk hatte, antwortete dieser: "Aus dem Wald". Der 25-Jährige ist Jäger und hatte die Wildschweinwürstchen selbst hergestellt. Würstchen wurden bei "First Dates" noch nicht verschenkt. Auch Roland war begeistert. Der Koch lachte: "Was für ein geiles Geschenk im Vakuumbeutel." Zwei Damen des Serviceteams wunderten sich über die Wahl des Mitbringsels. "Ich hätte mich mehr über Schokolade gefreut, aber ich würde es nicht sagen", gab eine der beiden zu.

Mit Pascals Leidenschaft fürs Jagen konnte Julia nur wenig anfangen. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Interessen entschieden sich die beiden gegen ein zweites Date. Anders lief es beim "First Dates"-Couple Sara und Felix. Das Paar hat dieses Jahr im Oktober seine Verlobung verkündet.

RTL Roland Trettl, "First Dates Hotel"-Bekanntheit

Instagram / saraundfelix "First Dates"-Paar Sara und Felix, Niagarafälle kanadische Seite, Oktober 2024

