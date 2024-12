Größter YouTuber kauft kompletten Berliner Supermarkt leer

Der YouTube-Star MrBeast (26), mit bürgerlichem Namen James Stephen Donaldson, hat in Berlin für Aufsehen gesorgt, indem er einen kompletten Supermarkt leer kaufte. Mit dieser außergewöhnlichen Aktion, die er für seinen YouTube-Kanal filmte, unterstützte der Social-Media-Star verschiedene Hilfsorganisationen in der Hauptstadt. Am Ende stand ein gigantischer Kassenbon über 524.721 Euro. Die Waren spendete er unter anderem an Einrichtungen wie die Berliner Tafel, die Arche Kinderstiftung und die Tiertafel, um Bedürftigen zu helfen. Mitarbeiter und Freiwillige der Organisationen waren überwältigt von der Großzügigkeit und dem Ausmaß dieser Spende.

Die Arche Kinderstiftung erhielt durch die Großspende vier bis fünf Tonnen Lebensmittel im Wert von 15.000 bis 20.000 Euro. "Wir sind mit einem Lkw vorgefahren, und am nächsten Tag war dieser innerhalb von zwei Stunden leergefegt", berichtete der Pressesprecher Wolfgang Büscher. Obwohl er persönlich solche Aktionen als dekadent empfindet, freute er sich über die glücklichen Gesichter der Familien. Auch die Berliner Tiertafel profitierte enorm und konnte ihre Transporter bis unter das Dach mit Tierfutter, Hygieneartikeln und Konserven beladen. "MrBeast hat sich Zeit für uns genommen und ist sogar mit unseren Hunden eine Runde im Supermarkt spazieren gegangen", erzählte die Vorsitzende Linda Hüttmann begeistert. Die Berliner Tafel erhielt ganze 32 Europaletten mit insgesamt 17 Tonnen Lebensmitteln. "Wir freuen uns, durch diese Aktion weiteren armutsbetroffenen Menschen in Berlin helfen zu können", sagte die Pressesprecherin Tabea Pauli.

MrBeast ist, neben seinem hohen Unterhaltungsfaktor, bekannt für seine extravaganten Spendenaktionen und philanthropischen Projekte, mit denen er immer wieder Schlagzeilen macht. Bereits in der Vergangenheit hat er durch großzügige Gesten auf sich aufmerksam gemacht, wie das Verteilen von enormen Geldsummen an Fremde oder das Pflanzen von Millionen von Bäumen. Seine Fans schätzen ihn nicht nur für seine unterhaltsamen und oft spektakulären Videos, sondern auch für sein großes Herz und sein Engagement für wohltätige Zwecke. In Berlin zeigte er nun erneut, wie wichtig ihm soziale Verantwortung ist. Die unterstützten Organisationen zeigten sich dankbar für die unerwartete Hilfe und konnten dadurch vielen Menschen und Tieren in Not unmittelbar Unterstützung bieten.

Getty Images YouTuber Mr Beast bei der Eröffnung seines Burger-Restaurants, 2022

Getty Images MrBeast, 2024 in Florida

