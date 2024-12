Live in Castrop-Rauxel: Roland Kaiser zeigt sich in Bestform

Schlagersänger Roland Kaiser (72) begeisterte mit einem gewohnt mitreißenden Auftritt bei der großen Jubiläumsgala zum 35-jährigen Bestehen der Solidarfonds-Stiftung NRW in Castrop-Rauxel. Der Abend begann mit der feierlichen Verleihung der Solidarfonds-Awards 2024, die für herausragendes soziales Engagement vergeben wurden. Vor rund 700 Gästen präsentierte der Musiker im Anschluss einige seiner bekanntesten Hits, darunter auch "Santa Maria", in beeindruckenden Live-Versionen. Wie das Online-Magazin Smago berichtete, ließ sich Roland, der normalerweise riesige Konzerthallen füllt, von der intimen Atmosphäre im kleineren Rahmen nicht bremsen und sorgte mit seiner charmanten Art für beste Stimmung.

Besonders bemerkenswert war die erstmalige Verleihung von Ehrenringen an Dr. Michael Kohlmann und Roland selbst, die beide seit 25 Jahren an der Spitze der Organisation aktiv sind. Diese Ehrungen würdigten ihr langjähriges Engagement und die erfolgreiche Führung der Stiftung. Auch eine Charity-Auktion nach dem Konzert brachte Schwung in den Abend und generierte zusätzliche Gelder für den guten Zweck. Das Highlight der Versteigerung war ein signiertes DFB-Trikot von der Fußballweltmeisterschaft 1990.

Neben seinen musikalischen Erfolgen zeichnet sich Roland vor allem durch seine gelebte Authentizität aus. Diese verschaffte dem mehrfach mit Ehrenpreisen dekorierten Sänger nicht nur eine treue Fangemeinde, sondern trug auch maßgeblich zu seinem langfristigen Erfolg in der hart umkämpften Schlagerbranche bei. Während er sich immer wieder neuen Herausforderungen stellt, etwa mit musikalischen Experimenten oder dem eleganten Spiel mit Genregrenzen, behält er doch seine Wurzeln im klassischen Schlager bei – eine Tatsache, die ihn bis heute zu einem der beständigsten Künstler des Landes macht.

Getty Images Roland Kaiser, Schlagersänger

Thomas Lohnes/Getty Images Roland Kaiser bei den "Live Entertainment Award" 2016

