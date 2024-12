Nach "Love Island VIP": Alicia Costa Pinheiro ist vergeben

Alicia Costa Pinheiro suchte bei Love Island VIP nach ihrem passenden Gegenstück. Den richtigen Mann fand sie in der Datingshow zwar nicht, dafür aber außerhalb. "Ich bin jetzt tatsächlich offiziell vergeben und jetzt darf ich es auch endlich hier raushauen, was natürlich eine wahnsinnige Erleichterung ist, weil dieses Versteckspiel endlich ein Ende hat", schwärmt die Reality-TV-Bekanntheit exklusiv im Promiflash-Interview. Der Mann an ihrer Seite ist der Musiker Loracio.

Auch wenn die Beziehung von Alicia und ihrem Freund noch relativ frisch ist, sind die beiden schon total vertraut miteinander. "Wir kennen uns jetzt tatsächlich seit knapp drei Monaten. Also gar nicht so lange, um ehrlich zu sein, aber irgendwie fühlt es sich so an, als ob wir uns schon ein Leben lang kennen", erzählt Alicia im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "In dem Ausmaß habe ich's auch noch nie gehabt, deswegen ist es tatsächlich sehr schön vertraut."

Wenige Monate zuvor suchte die Influencerin ihr Glück bei "Love Island VIP" und traf dort auch auf ihren Ex Yasin Mohamed (33). Zwischenzeitlich versuchte sie, Danilo Cristilli (28) kennenzulernen, doch der Funke wollte nicht überspringen. Als Alicia erkannte, dass nicht der richtige Mann für sie dabei ist, verließ sie die Show freiwillig. "Die Entscheidung, die Villa selbst zu verlassen, kam von Herzen, da mir schnell klar wurde, dass ich vor Ort keinen passenden Mann für mich finden würde", erklärte sie später im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / loracio Alicia Costa Pinheiros neuer Freund Loracio

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro, Realitystar

