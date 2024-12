Prinz Harry und Meghan verlieren wohl Ansehen in Hollywood

Bei der neuen Netflix-Dokumentation "Polo" agierten Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) als ausführende Produzenten und gewährten in einigen Szenen Einblicke in ihr Leben. Die erhofften positiven Kritiken bleiben jedoch aus – eher das Gegenteil ist der Fall! Die Show sorgt für Enttäuschung bei den Zuschauern, was nun ernste Konsequenzen mit sich bringen könnte. Die amerikanische Kommentatorin Kinsey Schofield meint jetzt gegenüber TalkTV, dass die beiden mittlerweile ihr Ansehen in Hollywood verloren haben könnten. Sie erklärt: "Sie haben so viele falsche Schritte gemacht, dass ich glaube, dass sie nicht mehr ernst genommen werden."

Die Journalistin fasst ihren hauptsächlich negativen Eindruck von den ausgewanderten Royals mit knallharten Worten zusammen: "Ich habe noch nie ein ahnungsloseres Paar gesehen." Des Weiteren sei sie der Meinung, dass die beiden für ihren außergewöhnlichen Mangel an Selbstbewusstsein eine Trophäe erhalten sollten. Kinsey ist zudem der Ansicht, dass Harry und Meghan seit ihrem Rücktritt von den Pflichten als Mitglieder der britischen Königsfamilie viel mehr Misserfolge als Erfolge hatten, was sich wohl mit ihrem vergangenen Projekt zu bestätigen scheint.

Möglicherweise sind die vermeintlichen Misserfolge des Paares ein guter Grund, um die USA zu verlassen und doch wieder nach Großbritannien zurückzukehren. Zuletzt gab es bereits immer wieder das hartnäckige Gerücht, dass Harry ohnehin geplagt von Sehnsucht nach seiner Heimat sei. Die Behauptungen entkräftete der 40-Jährige allerdings kürzlich höchstpersönlich bei der Dealbook Summit – einem Event der New York Times. Dort betonte er: "Ich genieße es sehr, hier zu leben und meine Kinder hier großzuziehen."

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

Getty Images Prinz Harry bei der New York Times Dealbook Summit 2024

