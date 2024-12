Prinz Harry will nicht zurück nach Großbritannien ziehen

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder darüber spekuliert, dass Prinz Harry (40), geplagt von Sehnsucht nach seiner Heimat, in Erwägung ziehe, früher oder später wieder nach Großbritannien zurückzukehren. Diesen Gerüchten setzt der Bruder von Prinz William (42) nun aber bei der jährlichen Dealbook Summit, einem Event der New York Times, ein Ende. "Ich genieße es sehr, hier zu leben und meine Kinder hier großzuziehen" betonte er und machte deutlich, wie glücklich er mit seiner Wahlheimat USA sei. Er fügte hinzu, dass es dort viele Aktivitäten gäbe, die er mit seinen Kids "zweifellos im Vereinigten Königreich nicht machen könnte."

Neben den vielen Möglichkeiten für die Zukunft ihrer Kinder sei auch der Sicherheitsaspekt ausschlaggebend für die Entscheidung von ihm und seiner Ehefrau Herzogin Meghan (43), vorerst in den Staaten zu bleiben. Harry und Meghan engagieren sich viel für wohltätige Zwecke und setzen sich für Themen wie mentale Gesundheit und soziale Gerechtigkeit ein. Auch, wenn sie dadurch oft unterwegs sind, stehe die Familie bei jedem Entschluss des Rotschopfes im Vordergrund. Während seiner Ansprache betont er, dass sein Fokus stets darauf liege, "der beste Ehemann und der beste Vater zu sein", der er sein kann.

Im Jahr 2020 legten der zweitgeborene Sohn von König Charles (76) und die ehemalige Schauspielerin ihre royalen Pflichten ab. Gemeinsam mit ihrem Sohn Archie (5) zogen sie nach Kalifornien, wo auch ihr zweites Kind, die kleine Lilibet (3), geboren wurde. Seit ihrer Hochzeit 2018 zeigten sie sich stets als Dreamteam. Vermehrte Solo-Auftritte in den vergangenen Wochen sorgten aber für Gerüchte, in ihrer Ehe könne es kriseln.

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

