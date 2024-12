So lebhaft ist Kris Jenners Weihnachten mit 13 Enkelkindern

Kris Jenner (69) freut sich darauf, die Feiertage mit ihrer großen Familie zu verbringen, auch wenn sie dabei von ihren 13 Enkelkindern "überrannt" werde. Die Matriarchin des Kardashian-Jenner-Clans bereite sich darauf vor, Weihnachten mit ihren sechs Kindern und all ihren Enkeln in ihrem Zuhause zu feiern. "Ich muss einfach tief durchatmen und akzeptieren, dass ich in der Unterzahl bin", sagte Kris lachend gegenüber People und ergänzte: "Man kann dieses Chaos nicht kontrollieren." Doch trotz des Trubels liebe sie jeden einzelnen Moment der gemeinsamen Zeit.

Als begeisterte Liebhaberin der Feiertage beginnt Kris jedes Jahr direkt nach Halloween mit der Dekoration ihres Weihnachtsbaums. "Ich bin einfach besessen davon, jeden Feiertag zu feiern", gesteht sie offen. Dieses Jahr erfüllte sie sich einen lang ersehnten Wunsch von ihrer Bucket List: Der berühmte Weihnachtsschmuck-Designer Christopher Radko kam persönlich vorbei, um ihren Baum zu schmücken. "Das war ein unglaubliches Erlebnis", erzählte sie begeistert. Sie konnte dabei auch einige besondere Ornamente aus ihrer eigenen Kindheit verwenden, die für sie von großem emotionalen Wert sind. An Weihnachten selbst sei es Tradition, dass die ganze Familie den Morgen bei ihr verbringe. "Wir geben richtig Gas", sagt Kris über das Schenken. "Wir ziehen alle Register."

Weihnachten habe für Kris schon immer eine besondere Bedeutung, da es in ihrer eigenen Kindheit eine wichtige Rolle gespielt hätte. "Es war immer etwas ganz Besonderes in meinem Elternhaus", erinnert sie sich. Heute genieße sie es, diese Traditionen mit ihren Kindern und 13 Enkeln fortzusetzen. Obwohl sie das Chaos liebe, gibt sie zu, ein echter "Putzteufel" zu sein. "Ich laufe immer mit Papiertüchern und meinem Allzweckreiniger herum", gesteht sie schmunzelnd. Der Rest der Familie ist das allerdings gewohnt.

Instagram / kimkardashian Die Kardashians an Weihnachten 2022

Instagram / khloekardashian Kris Jenner, True Thompson, Khloé Kardashian und Tatum Thompson an Thanksgiving

