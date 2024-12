Kris Jenner ist total stolz auf ihre vielen Enkelkinder

Kris Jenner (69) freut sich derzeit über die besonderen Meilensteine ihrer Enkelkinder. Besonders angetan ist sie von dem Fortschritt, den ihre Enkelin Dream Kardashian (8) gemacht hat. Die Tochter von Robert Kardashian (37) und Blac Chyna (36) hat kürzlich das Fahren ohne Stützräder gelernt, wie Kris in einem Interview mit E! News erzälte. "Dream hat vor ein paar Monaten die Stützräder von ihrem Fahrrad abgenommen", teilte sie begeistert mit. Als besondere Überraschung schenkte die stolze Großmutter Dream ein neues Fahrrad zu ihrem Geburtstag.

Kris, die stolze Großmutter von insgesamt 13 Enkelkindern, genießt es, die Entwicklungsschritte der Kleinen mitzuerleben. Sie beschrieb, wie faszinierend es sei, zu beobachten, welche Veränderungen und Interessen sich bei ihren Enkeln im Laufe eines Jahres ergeben. "Es ist schön zu sehen, wie sie aufwachsen und neue Dinge lieben", sagte sie. Kris beobachtet, dass sich die Interessen der Kinder oft schnell ändern. Ein Jahr begeistern sie sich für eine bestimmte Art von Puppen, und im nächsten Jahr sind sie in etwas ganz anderes vernarrt. Diese Entwicklungsphasen mitzuerleben, sei für Kris eine wertvolle Erfahrung.

Trotz aller beruflichen Verpflichtungen als Produzentin und Unternehmerin ist es Kris besonders wichtig, genug Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen. Sie hat im Laufe der Jahre einen treuen Fankreis um sich gesammelt und ist nicht nur als Managerin ihrer berühmten Töchter bekannt, sondern auch für ihre herzliche Art im Umgang mit der nächsten Generation. Dies wird besonders deutlich in ihrem familiären Gruppenchat, in dem sie alles teilen: "Von 'Oh mein Gott, habt ihr das gehört?' bis 'Oh mein Gott, jemand macht diese Woche seinen Kindergartenabschluss'", erzählte sie.

Instagram/krisjenner Kris Jenner hält ihre Enkelin Dream auf dem Arm

Instagram/kimkardashian Kris Jenner gemeinsam mit ihren Enkeln im April 2022

