Nach Achillessehnen-Operation: Aaron Rodgers ist in Topform!

Hinter Aaron Rodgers (40) liegen turbulente Monate: Während seines Debüts für die New York Jets hatte sich der Quarterback einen Riss an der Achillessehne zugezogen – und musste daher im vergangenen September operiert werden. Dennoch denkt er nicht im Geringsten daran, seine NFL-Karriere an den Nagel zu hängen. Das machen nun auch aktuelle Schnappschüsse, die TMZ vorliegen, deutlich. Darauf ist zu sehen, wie Aaron bei einem Workout in Santa Monica ins Schwitzen kommt: Immer wieder geht er mit ordentlich Tempo die Treppen hoch und herunter und wirkt dabei fit wie ein Turnschuh.

Dass der 40-Jährige nicht daran denkt, mit dem Sport aufzuhören, machte er bereits Ende Dezember deutlich. "Ich glaube nicht, dass das nächste Jahr mein letztes Jahr sein wird", stellte Aaron in der "Pat McAfee Show" klar und machte im gleichen Atemzug eine ganz klare Kampfansage: "Ich will mit 40 in der Startaufstellung sein, ich will mit 41 in der Startaufstellung sein und ich will sehen, was ich aus diesem Körper herausholen kann."

Seit fast 20 Jahren ist Aaron bereits in der National Football League tätig. Von 2005 bis 2023 spielte der Sportler für die Green Bay Packers. Mit ihnen gewann er den Super Bowl XLV und wurde zudem 2011 als Super Bowl MVP (Super Bowl Most Valuable Player Award) ausgezeichnet. Im vergangenen April 2023 wechselte der US-Amerikaner zu den New York Jets.

Aaron Rodgers, NFL-Star

Aaron Rodgers, Footballspieler

