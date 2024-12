Katastrophen-Saison: Ist Aaron Rodgers bereit für NFL-Rente?

Aaron Rodgers (40), der Star-Quarterback der New York Jets, steht in den Schlagzeilen, nachdem er und sein Team in der NFL-Saison 2024 bisher enttäuschende Ergebnisse erzielt haben. Mit einer Bilanz von nur drei Siegen und acht Niederlagen fragen sich Fans und Analysten gleichermaßen, ob der bald 41-Jährige seinen Rückzug aus dem professionellen Football erwägt. Gerüchten über einen möglichen Rücktritt begegnete jetzt kein Geringerer als Brett Favre, ehemaliger Teamkollege und selbst NFL-Legende. Er äußerte sich gegenüber TMZ Sports optimistisch über Aarons Zukunft und glaubt nicht, dass der Quarterback so schnell aufgeben wird.

Brett lobte Aarons ungebrochenen Kampfgeist. Er ist überzeugt, dass dieser nicht bereit ist, seine Karriere auf diese beispiellose Weise zu beenden. "Ein Sportler von Aarons Kaliber würde nicht so abtreten", erklärte er voller Zuversicht. Zugleich bemerkte Brett eine gewisse Unausgewogenheit in Aarons Spielstil in den bisherigen elf Partien und spekulierte über mögliche gesundheitliche Probleme, die ihn in dieser Saison behindern könnten. Dennoch betonte er: "Ich glaube, er hat es immer noch drauf."

Die Beziehung zwischen den beiden ist von besonderer Bedeutung. Nachdem Brett das Team verließ, übernahm Aaron die Rolle des Starting Quarterbacks und führte die Green Bay Packers zu zahlreichen Erfolgen, darunter einem Super-Bowl-Sieg. Aaron, der sich nach seinem Wechsel zu den New York Jets 2023 einer Operation an der Achillessehne unterziehen musste, hat schon häufiger Gerüchte über ein Karriereende gehört und ignoriert. Er ist für seine entspannte Art und seinen unermüdlichen Ehrgeiz bekannt. Man darf gespannt sein, wie ihn dieser Ehrgeiz in der gegenwärtigen Situation weiter antreibt.

