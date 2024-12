Zendaya hatte harte Tage während Dreharbeiten von "Euphoria"

In der Drama-Serie Euphoria spielt Zendaya (28) die drogensüchtige Rue Bennett. Sie muss alle Emotionen der Figur selbst mitfühlen: "Deine Rolle fühlt sich an wie ein zweites Ich, wie eine zweite Haut." Im Talkshowformat "Actors on Actors" von Variety spricht die Schauspielerin offen gegenüber Nicole Kidman (57) über die Dreharbeiten. "Für mich, speziell mit 'Euphoria', hatte ich wirklich sehr, sehr harte Tage", gibt sie emotional preis.

"Ich habe bisher nur zwei Staffeln gedreht, aber es fühlt sich an wie fünf", betont die Freundin von Tom Holland (28). Im Januar sollen die Dreharbeiten zur dritten Staffel beginnen. Trotz ihrer, wie sie es nennt, "Erschöpfung" spielt die 28-Jährige weiterhin ihre Rolle. Somit muss sie sich ein weiteres Mal in die Gefühlswelt einer drogenabhängigen Teenagerin begeben. Gegenüber Vanity Fair betont Zendaya, sie habe eine Vorfreude, sei aber auch aufgeregt wegen der kommenden Dreharbeiten. Gemeinsam mit Stars wie Sydney Sweeney (27) führen die Schauspielerinnen die Zuschauer durch einen intensiven Highschool-Alltag.

Über diese negativen Emotionen spricht auch ihre Gesprächspartnerin Nicole. Diese erlebte am Set des Erotikthrillers "Babygirl" ebenfalls "intensive und tiefe Gefühle". "Es gab Drehmomente, die nach einer gewissen Zeit anstrengend, aber auch emotional verstörend waren", erklärt sie. Auch als sie die Serie "Big Little Lies" drehte, machte Nicole intensive Erfahrungen: "Das war beunruhigend für meinen Körper und meine Psyche, weil ich nicht sagen konnte, was real war und was nicht." Die beiden Schauspielerinnen können die gegenseitigen Gefühle nachvollziehen – vor allem, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben.

Getty Images Barbie Ferreira, Zendaya Coleman, Sydney Sweeney und Alexa Demie im Juni 2019

Getty Images Nicole Kidman im Dezember 2024

