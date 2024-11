Zendaya freut sich auf die Fortsetzung des "Euphoria"-Drehs

In einem Gespräch mit Vanity Fair sprach Zendaya (28) über die kommende dritte Staffel der Erfolgsserie Euphoria. Obwohl es Gerüchte gab, dass sie für Verzögerungen der Staffel verantwortlich sei, stellte die Schauspielerin klar, dass diese Unterbrechungen nichts mit ihr zu tun haben. "Ich war seit fast zwei Jahren nicht mehr am Set", erklärte sie lachend. Sie bestätigte, dass die Dreharbeiten im Januar beginnen sollen und sie sich darauf freue, wieder in die Rolle der Rue Bennett zu schlüpfen, aber auch aufgeregt sei.

In dem Gespräch hat der Filmstar außerdem verraten, dass sie sich "besonders sicher" fühle, wenn sie mit ihrem Freund Tom Holland (28) zusammenarbeitet. Das fördere ihre eigene schauspielerische Leistung. Die beiden Hollywoodstars, die sich 2017 bei den Dreharbeiten zu "Spider-Man: Homecoming" kennengelernt haben, standen seitdem mehrfach gemeinsam vor der Kamera. "Es fühlt sich natürlich an. So haben wir uns ja kennengelernt", erzählte Zendaya. Für sie sei es "ganz selbstverständlich", mit Tom zu arbeiten.

Tom und Zendaya sind seit 2021 offiziell ein Paar, nachdem es sehr lange Spekulationen um ihr Verhältnis zueinander gab. Beide sorgen seither immer wieder für positive Schlagzeilen über ihre Beziehung und schwärmen regelmäßig voneinander in Interviews. "Er ist so talentiert und leidenschaftlich bei dem, was er tut", sagte Zendaya über Tom. Kürzlich verriet Tom, dass "Spider-Man 4" in Arbeit sei und dass er und Zendaya das Drehbuch bereits gemeinsam gelesen hätten. "Wir sind vor Begeisterung durch das Wohnzimmer gehüpft ", erzählte er im "Rich Roll Podcast".

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021

