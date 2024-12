Abgehärtet: Cathy Hummels joggt im Bikini durch den Schnee

Dass Cathy Hummels (36) gut in Form ist, hätte wohl kaum ein Fan bezweifelt. Nun beweist die Influencerin in einem Video auf Instagram, wie ernst sie ihre Work-outs nimmt. Während eines erholsamen Urlaubs in den Bergen joggt sie im Bikini über eine verschneite Straße. Einzig ihren Kopf und ihre Füße schützt die Moderatorin vor der Eiseskälte. "Circa 20 Minuten bin ich auf und ab gelaufen. Danach habe ich mich in der Sauna aufgewärmt. Dann ging es noch mal ins Kältebecken", lässt sie ihre Fans wissen.

Von der Rennerei im Schnee verspricht sich die Beauty einige gesundheitliche Vorteile. In einem weiteren Clip erklärt sie: "Wir bringen jetzt das Immunsystem richtig auf Vordermann." Das funktioniere genauso gut wie eine Kryotherapie. "Ich glaube, ich habe den gleichen Effekt – nur ohne Kosten!", schildert die begeisterte Cathy. Als gebürtige Bayerin fühlt sich die Ex-Partnerin von Mats Hummels (35) in den Bergen sowieso am wohlsten.

Bei ihrem kleinen Ausflug in die Natur ist natürlich auch Cathys Sohn Ludwig (6) dabei. Neben ihrer Karriere als Unternehmerin und TV-Star ist der Sechsjährige ihr ganzer Stolz. Das baldige Weihnachtsfest wird das Mutter-Sohn-Duo in Deutschland verbringen. Wie genau, verriet die 36-Jährige vor Kurzem im RTL-Interview: "Bei uns in der Familie ist alles bunt gemischt. Wir werden alle zusammen irgendwie feiern." Ob auch Mats' neue Partnerin Nicola Cavanis anwesend sein wird, ließ die stolze Mama offen. "Für mich zählt mein Sohn, der hat oberste Priorität", stellte sie abschließend klar.

Getty Images Cathy Hummels bei "Ein Herz für Kinder" im Dezember 2024

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Dezember 2024

