Fokus auf Sohn Ludwig: So feiert Cathy Hummels Weihnachten

Cathy Hummels (36) blickt gelassen auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage. Bei der Veranstaltung WoMen on Top am vergangenen Wochenende verriet die Influencerin gegenüber RTL, dass sie Weihnachten in Deutschland verbringen werde. Wird es also ein Patchwork-Weihnachten inklusive Ex-Mann Mats Hummels (35) und seiner neuen Freundin Nicola Cavanis geben? "Bei uns in der Familie ist alles bunt gemischt. Wir werden alle zusammen irgendwie feiern", erklärte Cathy.

Auf die Frage, was es mit ihr mache, dass an der Seite des Fußballers mittlerweile eine neue Frau sei, antwortete Cathy in dem Interview ganz schlagfertig: "It is what it is [dt.: Es ist, was es ist]". Sie ergänzte: "Ich bin generell total cool. Für mich zählt mein Sohn, der hat oberste Priorität. Ich liebe meinen Job, ich bin sehr dankbar für alles, was ich habe, was ich machen darf. Und vor allem, dass wir gesund sind."

Cathy und Mats trennten sich Ende 2022. Während der Kicker mittlerweile wieder in festen Händen ist, geht die Münchnerin nach wie vor als Single durchs Leben. Ende Oktober gewährte sie ihren Instagram-Followern einen Einblick in ihr Dating-Leben. Auf die Frage eines Users, ob sie denn momentan auf Dates gehe, antwortete Cathy ehrlich: "Eigentlich schon, aber ich tue mich einfach so schwer. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ein hoffnungsloser Fall, weil ich mich so schwer verliebe und dann denke ich immer, ist es das wirklich wert?"

Getty Images Nicola Cavanis und Mats Hummels, Oktober 2024

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

