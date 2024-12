Das sind Gloria Glumacs Gedanken zur Emma-Umut-Trennung

Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27) gehen fortan getrennte Wege und beenden ihre Beziehung. Diese Nachricht erreicht nicht nur zahlreiche Fans der Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheiten, sondern auch ihre einstige Mitstreiterin Gloria Glumac (32). Noch im Halbschlaf meldet sie sich direkt in ihrer Instagram-Story zu Wort und gibt ihren Senf dazu. "Boah, Leute, ich habe gerade gesehen, Emma und Umut haben sich getrennt", beginnt sie merklich überrascht und behauptet: "Also erst mal natürlich: Ich hab's ja prophezeit, aber mir tut es voll leid für die. Ich wünsche natürlich beiden eine gute Heilung, dass sie es auch wirklich aus der Beziehung rausschaffen."

Glorias Gedanken sind besonders bei Emma und sie wünscht ihrer früheren Sommerhaus-Kollegin: "Ich hoffe, dass Emma standhaft bleibt, wenn Umut sie wirklich betrogen hat, wie sie jetzt bestätigt hat." Im gleichen Atemzug betont der Realitystar aber auch gegenüber seinen Fans: "Versucht bitte sensibel zu sein und nicht auf ihr rumzuhacken – es ist schlimm genug. Aber ja, es ist besser so."

Am Sonntagmorgen, dem 15. Dezember, machte Umut das Beziehungsende mit einem Beitrag in den sozialen Medien publik und schrieb: "Das zwischen Emma und mir ist vorbei. Ich mache es direkt über diesen Weg und es gibt kein Zurück mehr, sonst bin ich noch in dieser toxischen Schei*e gefangen und finde keinen Ausweg mehr." Er wolle sich vorerst auf seine Gesundheit und Psyche konzentrieren und aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Anzeige Anzeige

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars" 2024

Anzeige Anzeige

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige