Emma Fernlund wütend: Umut Tekin soll sie betrogen haben

Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27) haben sich getrennt. Das Beziehungsende ist allerdings nicht nur für die meisten Fans überraschend, sondern offenbar auch für die Fitness-Influencerin. Auf Instagram zeigt sie sich völlig aufgelöst und holt zum Rundumschlag gegen ihren Ex aus. Umut wirft Emma wohl vor, mit einem anderen Mann intim geworden zu sein. Wie er darauf kommt? Im Netz sollen Videos kursieren, die Emma mit einem unbekannten Mann in einem Klub zeigen. Die Vorwürfe weist die Blondine allerdings von sich und spielt ihm den Ball zurück: "Umut übertreibt doch im Klub und hat mit anderen Weibern rumgef*ckt und ich habe ihm das verziehen. Ich habe nichts gemacht und er postet so eine Sche*ße."

Emma appelliert an ihre Fans im Netz und wettert: "Leute, glaubt diesem manipulativen Wic*er bitte nichts." Umut soll sich laut ihrer Aussage vor drei Wochen von einer unbekannten Frau auf einem Parkplatz oral befriedigen lassen haben. "Er sagt, ich habe ihn betrogen, dabei hat er mich vor drei Wochen mit irgendeiner Schla*pe betrogen", führt sie unter Tränen weiter aus. Umut habe sie mit seiner Social-Media-Story einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Auch versuchte Anrufe soll er ignoriert haben.

Umut teilte heute Morgen einen aussagekräftigen Text, der zeigt, dass das Ex-Paar wohl nicht im Guten auseinandergegangen ist. "Das zwischen Emma und mir ist vorbei. Ich mache es direkt über diesen Weg und es gibt kein Zurück mehr, sonst bin ich noch in dieser toxischen Schei*e gefangen und finde keinen Ausweg mehr", erklärte er. Er brauche nun vorerst Zeit für sich und seine Gesundheit. Bereits während ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars trugen sich heftige Streitszenen zwischen den Realitystars zu. Doch Emma und Umut trotzten den Meinungen der anderen. Ihre Liebe sollte eigentlich ein Eigenheim krönen, wie sie Promiflash auf der Halloweenparty von Denise Merten (34) verrieten: "Wir gucken uns nach einem Haus um. Der nächste Schritt ist eine Vergrößerung. Einen Hund haben wir ja schon. Kinder und heiraten kann noch ein paar Jahre warten." Diese Idee dürfte nun Schnee von gestern sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Reality-Pärchen

Anzeige Anzeige