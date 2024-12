Drei Monate mit Méi: Olivia Munn teilt goldige Babyfotos

Olivia Munn (44) genießt die Freuden des Mamaseins – und daran lässt die Schauspielerin auch ihre Fans teilhaben. Auf Instagram teilt die Familienmutter eine ganze Reihe zuckersüßer Babyfotos und Clips ihrer Tochter Méi. Unter anderem gibt sie ihrem Sonnenschein einige herzliche Küsschen, hält die Kleine in ihren Armen vor einem festlichen Weihnachtsbaum oder kuschelt mit Méi auf dem Sofa, während diese friedlich schlummert. Aber auch Schnappschüsse ihres Ehemanns John Mulaney (42) und Sohn Malcolm Hiệp Mulaney sind mit dabei.

Ihren Social-Media-Beitrag betitelt Olivia mit den Worten: "Die vergangenen drei Monate." Damit spielt sie auf die Zeit nach der Geburt ihrer Tochter Méi an. Denn sie kam im September 2024 mithilfe einer Leihmutterschaft auf die Welt, da die Moderatorin aufgrund einer Brustkrebserkrankung keine Kinder auf natürlichem Weg bekommen kann. "Ich hatte so viele tiefgreifende Emotionen in mir, weil ich nicht in der Lage war, meine Tochter auszutragen", beschrieb Olivia offen ihre Gefühle.

Aber nicht nur die Filmdarstellerin ist total glücklich über den Familienzuwachs. Auch Sohnemann Malcolm scheint in seiner neuen Rolle als großer Bruder aufzugehen. Das deutete sein Papa John vor wenigen Wochen gegenüber People an, erinnerte sich aber auch an die Anfangszeit der beiden Geschwister zurück. In dieser realisierte sein Junge noch nicht so ganz, dass es sich bei Méi um ein Baby handelt: "In den ersten Wochen dachte er, sie sei vielleicht ein Spielzeug, weil sie kleine Geräusche gemacht hat."

Instagram / oliviamunn Malcolm Hiệp und Méi June, Kinder von Olivia Munn und John Mulaney

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrer Tochter

