So niedlich reagierte John Mulaneys Sohn auf seine Schwester

John Edmund Mulaney (42) hat kürzlich über sein aufregendes Leben als zweifacher Vater gesprochen. Bei der "GQ Man of the Year"-Party am 14. November verriet er dem Magazin People, dass sich sein zweijähriger Sohn Malcolm Hiệp gut in seine Rolle als großer Bruder eingelebt hat. Zu Beginn war die Geburt seiner Schwester Méi June am 14. September jedoch noch ungewohnt für ihn. "In den ersten Wochen dachte er, sie sei vielleicht ein Spielzeug, weil sie kleine Geräusche gemacht hat", erzählte John. Mittlerweile habe er aber verstanden, dass sie ein kleines Mädchen ist.

Abseits der Herausforderung, zwei kleine Kinder zu Hause zu betreuen, standen John und Olivia Munn (44) in den letzten Monaten vor weiteren großen Aufgaben. Olivia, die kürzlich mit Brustkrebs diagnostiziert wurde, unterzog sich einer Vielzahl schwerer medizinischer Eingriffe – darunter vier Operationen und eine doppelte Mastektomie. Aufgrund dieser Umstände kam Tochter Méi über eine Leihmutter zur Welt.

John, der als "GQ's Comedian of the Year" ausgezeichnet wurde, lässt seine Fans immer wieder an seinem Familienleben teilhaben. Auf Instagram postete er stolz Storys, wie die kleine Méi von ihrem großen Bruder und den Eltern umsorgt wird. Die rührenden Bilder zeigen die enge Bindung der kleinen Familie – insbesondere bei einer Szene, in der John und Méi die gleiche amüsante Grimasse ziehen. In dieser Familie heißt es wohl: Wie der Vater, so die Tochter.

Instagram / oliviamunn Olivia Munn mit ihren Kindern Malcolm Hiệp und Méi June.

Instagram / oliviamunn John Mulaney und seine Tochter Méi June im November 2024

