Neues Kapitel: Emma Fernlund und Umut suchen ein Eigenheim

Aktuell flimmern die Gesichter von Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27) über die Bildschirme der Fans von Das Sommerhaus der Stars. Für die meisten Zuschauer wirkt ihre Beziehung allerdings recht unharmonisch. Immer wieder geraten Emma und Umut während der Spiele aneinander. Doch das vermittelte Bild scheint zu trügen, wie die beiden nun gegenüber Promiflash auf der Halloweenparty von Denise Merten (34) klarstellen. Denn die TV-Bekanntheiten haben bereits große Zukunftspläne. "Wir gucken uns nach einem Haus um", plaudert Umut fröhlich aus und wird von Emma ergänzt: "Der nächste Schritt ist eine Vergrößerung. Einen Hund haben wir ja schon. Kinder und heiraten kann noch ein paar Jahre warten."

Die beiden Realitystars wollen am liebsten aus ihrer Wohnung in ein geräumiges Haus ziehen, in dem sie ihre Ruhe haben. Promiflash hat weiter nachgehakt und konnte den beiden bereits konkrete Vorstellungen des zukünftigen Eigenheims entlocken. Emma verrät, wo sie nach einem geeigneten Haus suchen: "Im Speckgürtel von Hamburg, also Schleswig-Holstein. Etwas außerhalb von Hamburg, wo es ein bisschen ruhiger und grüner ist."

Emma und Umut lernten sich während der Dreharbeiten der vergangenen Temptation Island V.I.P.-Staffel kennen und lieben. Ihrem Job als Verführerin scheint die Köchin mehr als gut nachgekommen zu sein. Eigentlich wollten Umut und seine Ex Jana-Maria Herz (32) ihre Beziehung in der Sendung testen. Nachdem der 27-Jährige seine einstige Partnerin vor laufender Kamera mit Emma betrogen hat, hagelte es für den einstigen Bachelorette-Kandidaten und die Verführerin einen heftigen Shitstorm. In der Wiedersehensshow des Treueformats stellte Emma aber klar: "Fakt ist [...], dass wir jetzt glücklich miteinander sind und das ist das, was zählt."

Instagram / emmashealth_ Umut Tekin und Emma Fernlund im August 2024

Instagram / emmashealth_ Umut Tekin und Emma Fernlund im Januar 2024

