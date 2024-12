Hugh Jackman überrascht mit neuem Look nach Dreharbeiten

Hugh Jackman (56) hat mit einer überraschenden Veränderung seines Aussehens für Aufsehen gesorgt. Am Mittwoch teilte der Hollywood-Star auf Instagram ein Video, in dem er sich von seinen markanten Koteletten verabschiedet. Nach Abschluss der Dreharbeiten zu seinem neuen Musical-Film "Song Sung Blue" mit Kate Hudson (45) musste laut Tradition ein neuer Look her. Unterlegt mit einem Song von Neil Diamond (83) zeigt das Video, wie Hugh sich gut gelaunt von seinem Filmlook trennt.

In "Song Sung Blue" verkörpert Hugh einen Musiker namens Mike Sardina. Zusammen mit seiner Partnerin Claire, gespielt von Kate, gründet er eine Neil-Diamond-Tribute-Band namens "Lightning & Thunder". Das Duo erlebt Höhen und Tiefen, während es versucht, trotz widriger Umstände im Musikgeschäft Fuß zu fassen. Für diese Rolle ließ Hugh sich beeindruckende Koteletten wachsen, um dem Stil von Neil Diamond gerecht zu werden. "Die traditionelle Abschlussrasur!", schrieb er unter sein Video und bedankte sich bei allen Beteiligten: "Danke an jede einzelne Person, die Teil dieses großartigen Films war und sein wird. Mehr dazu bald. Kate Hudson, du bist einzigartig."

Hughs Leben ist aktuell von großen Veränderungen geprägt. Kürzlich wurde bekannt, dass der Schauspieler und seine langjährige Ehefrau Deborra-Lee Furness (69) sich getrennt haben. Die beiden waren fast drei Jahrzehnte verheiratet und haben gemeinsam zwei adoptierte Kinder, Oscar (23) und Ava (19). Sie galten lange Zeit als eines der stabilsten Paare in Hollywood. Es gibt Gerüchte, dass Hughs enge Beziehung zur Broadway-Schauspielerin Sutton Foster (49), bekannt aus ihrer gemeinsamen Arbeit an "The Music Man", eine Rolle bei der Trennung gespielt haben könnte.

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, "The Music Man"-Performance bei den Tony Awards 2022

