Hugh Jackman hat wohl tatsächlich Romanze mit Sutton Foster

Wie nah stehen sich Hugh Jackman (56) und seine Schauspielkollegin Sutton Foster (49) wirklich? Hartnäckigen Gerüchten zufolge sind die beiden seit ihrer angeblichen Affäre im Jahr 2022 ein Paar. Damals arbeiteten sie zusammen in "The Music Man" am Broadway. Eine enge Freundin von Hughs Ex-Frau Deborra-Lee Furness (68) scheint nun die wilden Spekulationen zu bestätigen. Die britische Fernsehpersönlichkeit Amanda de Cadenet kommentierte unter einem kursierenden Instagram-Video, welches die vermeintliche Romanze thematisiert: "Du liegst goldrichtig mit dieser Sache."

Dem Bericht von Us Weekly zufolge habe wohl sogar Deborra selbst das gleiche Video mit ihrem privaten Account gelikt. Ein Insider plauderte dem Magazin gegenüber bereits ganz offen aus, dass die Beziehung von Hugh und Sutton auch der ausschlaggebende Grund für die Scheidung des Hollywoodstars gewesen sei. Zudem betonte die Quelle: "Viele Leute am Broadway wussten es, und wir haben es geheim gehalten, weil beide so nett und großartige Menschen sind. Jeder hat ihre Privatsphäre respektiert."

Seitdem nicht nur die Trennung von Hugh und seiner langjährigen Gattin bekannt wurde, sondern auch die Scheidung von Sutton und ihrem Noch-Ehemann Ted Griffin vor wenigen Wochen, brodelt die Gerüchteküche gewaltig. Wie Page Six berichtete, soll ein Insider bereits früher betont haben, dass die Gefühle der zwei füreinander absolut ernst zu nehmend und echt seien: "Sie sind verliebt und wollen den Rest ihres Lebens zusammen verbringen."

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman

Nicholas Hunt / Getty Images Sutton Foster und Ehemann Ted Griffin

