Kim Kardashian feiert dieses Weihnachten ungewohnt "intim"

Der Kardashian-Jenner-Clan ist dafür bekannt, jedes Jahr eine wahrhaft luxuriöse Party an Heiligabend zu veranstalten – häufig mit etlichen hochkarätigen Gästen. Nun überrascht Kim Kardashian (44) ihre Anhänger jedoch mit der Ansage, dass sie in diesem Jahr eine schlichte Feier planen. Bei der Eröffnung ihres neuen SKIMS-Stores in New York City am Donnerstag verriet die Reality-Ikone gegenüber Vogue, dass sie ein "intimeres" Familientreffen haben werden. Doch dafür gibt es natürlich einen nachvollziehbaren Grund: "Wir machen dieses Jahr eine ganz unaufgeregte Heiligabend-Party, weil bei uns eine Menge gebaut wird."

Die Unternehmerin renoviert im Moment ihre prunkvolle Villa in Calabasas. Ihre Schwester Khloé (40) modernisiert ebenfalls ihr Haus in Hidden Hills. Die Fernsehbekanntheit betonte, dass sie sich ungeachtet der abgespeckten Fest-Variante auf die bevorstehende Feier freue. Sie erklärte: "Wir ziehen uns trotzdem schick an, denn das ist es, was wir tun." Die US-Amerikanerin machte ihren Fans zudem Hoffnung, dass in Zukunft wieder ihre "legendären" Partys an Heiligabend stattfinden werden: "Die bisherigen Feiern waren erst der Anfang."

Es ist möglich, dass Kim dieses Mal in besonderer männlicher Begleitung ihr Weihnachten feiert. Rund acht Monate nach ihrer Trennung von dem NFL-Star Odell Beckham Jr. (32) soll die 44-Jährige der Liebe eine neue Chance gegeben haben. Ein Insider enthüllte diesbezüglich gegenüber Us Weekly: "Kim hat angefangen, jemanden Neues zu treffen." Wer der glückliche Auserwählte von der Medienpersönlichkeit ist, gab die Quelle allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht preis.

Getty Images Kim Kardashian, September 2024

Getty Images Kris Jenner mit ihren Töchtern Khloé, Kylie, Kourtney, Kim und Kendall, 2011

