Nach Trennung: Hugh Jackman genießt Cafébesuch in Sydney

Hugh Jackman (56) hat sich dazu entschieden, das anstehende Weihnachtsfest in seiner Heimat Australien zu verbringen. Nur wenige Monate nach Bekanntgabe der Trennung von seiner Ex-Frau Deborra-Lee Furness (69) scheint der Filmstar nun seine Zeit in Down Under in vollen Zügen zu genießen. Der Schauspieler wurde am Sonntag in einem angesagten Café in Sydney von einem Fan entdeckt. Auf den Schnappschüssen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, gönnt sich Hugh ein ausgiebiges Mittagessen. Er macht den Ausflug in Begleitung eines männlichen Freundes sowie möglicherweise seiner beiden Kinder, die aber nicht zu sehen sind.

Der "The Greatest Showman"-Darsteller wirkt in der Aufnahme sichtlich entspannt und scheint mit der Kellnerin des Lokals ein wenig locker zu plaudern. Die gute Laune des 56-Jährigen könnte jedoch in Anbetracht seines turbulenten Privatlebens nur eine Fassade sein. In den vergangenen Monaten machte er aufgrund seiner Scheidung mächtig Schlagzeilen. Vor allem das Gerücht, dass er jetzt mit Sutton Foster (49) romantisch involviert sei, hält sich hartnäckig. Seine Familie ist zudem anscheinend gar nicht begeistert von seiner Neuen. Ein Insider verriet gegenüber Woman's Day: "Es wird noch etwas Zeit brauchen, bis sich die Familie an die neue Normalität gewöhnt hat."

Einigen Spekulationen nach soll der Broadway-Star schon seit Jahren eine Affäre mit Sutton haben. Seine jahrzehntelange Partnerin wusste allerdings nicht davon. Eine Quelle plauderte gegenüber RadarOnline aus: "Jetzt kocht sie vor Wut, weil sie als Letzte von der heimlichen Affäre erfahren hat. [...] Sie hat ein extrem gutes Gedächtnis und scheut sich nicht, es zu benutzen!" Demnach sollen auch ihre früheren Freunde Ryan Reynolds (48) und Blake Lively (37) im Bilde über die heimliche Romanze gewesen sein. Sie haben es ihr jedoch verschwiegen, wodurch sich Deborra wohl "betrogen" fühlte.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Juni 2022

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

