Deborra-Lee Furness brodelt wegen neuer Romanze von Ex Hugh

Hugh Jackman (56) und Deborra-Lee Furness (69) gaben im vergangenen September ihre Trennung bekannt. Gerüchten zufolge soll der Hollywoodstar schon seit Jahren eine Affäre mit Sutton Foster (49) haben. Seine Ex-Partnerin wusste lange nichts davon, wie eine Quelle gegenüber RadarOnline verrät. "Jetzt kocht sie vor Wut, weil sie als Letzte von der heimlichen Affäre erfahren hat. Deb fühlt sich überrumpelt. Sie hat ein extrem gutes Gedächtnis und scheut sich nicht, es zu benutzen!", berichtet der Insider. Demnach ist die Schauspielerin nicht nur sauer auf den Australier, sondern auch auf ihre einstigen Freunde Ryan Reynolds (48) und Blake Lively (37): "Sie fühlt sich von allen dreien betrogen, weil ihr jemand hätte sagen können, was vor sich geht, und sie sich alle entschieden haben, den Mund zu halten."

Sutton und Hugh lernten sich 2022 während ihrer gemeinsamen Arbeit an dem Musical "The Music Man" kennen. Laut Page Six sind die Bühnendarsteller seitdem unzertrennlich. "Sie sind zu 100 Prozent zusammen. Sie sind verliebt und wollen den Rest ihres Lebens zusammen verbringen", plauderte ein Informant gegenüber dem Online-Magazin aus und fügte hinzu: "Sie tun alles, um es zu verbergen, aber ihre Beziehung ist allgemein bekannt."

Der 56-Jährige hat sich zu dem Drama um sein Liebesleben bislang nicht geäußert. Seine Noch-Ehefrau deutete hingegen Anfang des Jahres in einem Interview mit dem Daily Telegraph an, dass sie sich mit der Situation anfreunden würde. "Wissen Sie was, Veränderung, Übergang, Evolution ist ein bisschen beängstigend und wir haben alle ein bisschen Angst davor, aber ich denke, es ist wahrscheinlich unser größtes Geschenk", erklärte die "Correlli"-Darstellerin.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively, Schauspielerpaar

Getty Images Deborra-Lee Furness, Januar 2024

