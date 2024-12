Paul Mescal lehnte Tragen von Perücke in "Gladiator II" ab

Paul Mescal (28) hat enthüllt, dass er im Film "Gladiator II" eigentlich eine Perücke tragen sollte, sich jedoch dagegen entschied. In einem Gespräch mit Ariana Grande (31) im Rahmen der Serie "Actors on Actors" des Magazins Variety sprach er darüber, wie er zunächst dachte, sein natürliches Aussehen würde für die Rolle ausreichen. Nachdem er jedoch die Kostüme anprobiert hatte, erkannte er, dass er für den Film trainieren musste. Das Tragen einer Perücke lehnte er trotzdem ab.

Paul erklärte, dass die Perücken-Anproben "heikel" verliefen und er kein Fan von künstlichem Haar sei. "Ich habe einfach keinen Kopf für Perücken", meinte er lachend. Außerdem wollte er während der intensiven Kampfszenen nicht ständig unterbrochen werden, weil jemand seine Perücke hätte richten müssen. Stattdessen konzentrierte er sich darauf, seinen Körper für die Rolle zu transformieren. "Als ich mich in den Kostümen sah, wurde mir klar: 'Ich drehe wirklich Gladiator II'", sagte er begeistert.

Bereits im November erzählte Paul in der "Late Show with Stephen Colbert" von seinem intensiven Training für die Rolle des Lucius. Dafür forderte sein Trainer ihn damals auf, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen, um seinen Körper genau zu begutachten. "Er umrundete mich und betrachtete meinen Körper wissenschaftlich", erinnerte sich Paul schmunzelnd. Anschließend habe der Trainer festgestellt: "Da ist eine Leinwand, mit der man arbeiten kann." Dieses Erlebnis motivierte ihn, sich körperlich zu verändern und sich der Herausforderung zu stellen. Paul, der durch seine Rolle in der Serie "Normal People" bekannt wurde, betritt mit "Gladiator II" nun die Bühne eines großen Blockbusters. Der irische Schauspieler freut sich darauf, mit Größen wie Denzel Washington (69) und Pedro Pascal (49) zusammenzuarbeiten.

Instagram / pascalispunk Paul Mescal, Schauspieler

Getty Images Paul Mescal und Pedro Pascal

