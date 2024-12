Schadenfreude? Jana-Maria Herz reagiert auf Umuts Trennung

Umut Tekin (27) hat sich von seiner Freundin Emma Fernlund (23) getrennt. Das ist natürlich auch der Ex-Freundin des einstigen Bachelorette-Teilnehmers nicht entgangen. Auf Instagram teilt Jana-Maria Herz (32) nun eine Story, in der sie mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund schreibt: "Sommerhausfluch oder doch mein Fluch?" Spielt die Reality-TV-Bekanntheit hier etwa darauf an, dass sie ihren Verflossenen selbst mit einem Fluch belegt hat?

In einer weiteren Story repostet Jana-Maria die Reaktion eines anderen Influencers, der auf ihre Sommerhausfluch-Frage mit "cheers" reagiert hat. Die 32-Jährige kommentiert das erneut und macht aus ihrer Schadenfreude offenbar keinen Hehl: "Ich cheerse mit euch allen. Lebe das Karma!" Bereits während der Ausstrahlung von Das Sommerhaus der Stars zog die Bachelor in Paradise-Teilnehmerin ein eindeutiges Fazit und stichelte gegen ihren Ex und seine damalige Partnerin, die an dem Format teilnahmen und sich regelmäßig in den Haaren lagen. "Ich habe jetzt die letzten Kapitel von 'Das Sommerhaus der Stars' angeguckt und ich muss euch jetzt ehrlich gestehen, dass ich eigentlich die Gewinnerin bin", kommentierte sie das Geschehen auf ihrem Social-Media-Profil.

Jana-Maria lernte Umut während eines Reality-TV-Formats 2022 kennen. Ein Jahr später wagten sich die beiden dann zu Temptation Island V.I.P. und scheiterten kläglich. Denn Umut ging Jana-Maria vor laufenden Kameras fremd – und zwar mit Emma! Gegenüber Promiflash erklärte die Bachelor-Kandidatin, weshalb sie die Fitness-Influencerin als "Teufel" sehe und machte ihrem Ärger Luft: "Weil sie sich in eine Beziehung einmischt und einen vergebenen Mann verführen möchte. Das ist zwar ihr Job, aber in meinen Augen ist sie ein blonder Teufel."

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin auf einer Halloweenparty 2024

