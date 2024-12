Shah Rukh Khan will sein Luxusanwesen in Mumbai vergrößern

Der beliebte indische Filmstar Shah Rukh Khan (59) lebt mit seiner Familie in seinem luxuriösen Wohnhaus "Mannat" in Mumbai. Das Anwesen verfügt aktuell über zwei Keller, ein Erdgeschoss und sechs weitere Stockwerke. Wie die Hindustan Times jetzt berichtet, reicht dem Schauspieler und seinen Liebsten der Platz offenbar nicht mehr aus. Demnach hat seine Ehefrau Gauri Khan bereits am 9. November einen Antrag auf Aufstockung des denkmalgeschützten Anwesens um zwei weitere Stockwerke mit einer Fläche von 616 Quadratmetern eingereicht. Dem Bericht zufolge soll das geplante Projekt umgerechnet rund 281.000 Euro kosten.

In der Vergangenheit betonte der Bollywood-Star bereits offen, wie kostspielig der Kauf des Gebäudes im Jahr 2001 für ihn war. Bei einer Veranstaltung für Gauris Bildband vor einiger Zeit äußerte Shah Rukh ehrlich: "Wir hatten nicht viel Geld, und sobald wir etwas Geld aufgetrieben hatten, sagten wir, wir wollen diesen Bungalow kaufen. Und das lag weit über unseren Möglichkeiten." Über die Jahre gelang es dem "Kuch Kuch Hota Hai"-Darsteller jedoch, das Gebäude zu renovieren und instand zu halten – und bald vielleicht sogar auszubauen!

In dem Wohnhaus muss in Zukunft auf jeden Fall genug Platz für die pompösen Partys des "King of Bollywood" sein. Erst Anfang November feierte er seinen 59. Geburtstag in "Mannat". Dem Bericht der India Today Digital zufolge plante er dafür eine prächtige Party mit namhaften Persönlichkeiten der Unterhaltungsbranche. Unter den insgesamt über 250 geladenen Gästen waren unter anderem Stars wie Ranveer Singh (39), Saif Ali Khan, Kareena Kapoor (44) und Alia Bhatt vertreten.

Getty Images Shah Rukh Khans Haus "Mannat"

Ben Pruchnie / Getty Images Bollywood-Schauspielerin Kareena Kapoor mit Shah Rukh Khan 2011 in London

