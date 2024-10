Shah Rukh Khan plant riesige Party zu seinem 59. Geburtstag

Shah Rukh Khan (58) darf sich in wenigen Tagen über seinen großen Ehrentag freuen: Am 2. November wird der Bollywoodstar 59 Jahre alt! Unzählige Fans versammeln sich jedes Jahr an diesem Tag vor seiner Residenz in Indien, um dem Schauspieler zu gratulieren und einen Blick auf ihn auf seinem Balkon zu werfen – von diesem winkt er traditionsgemäß der Menschenmenge zu. Doch nicht nur mit seinen Bewunderern feiert er diesen besonderen Tag, sondern natürlich auch mit seiner Familie und Freunden. Wie India Today Digital berichtet, plant der Darsteller eine riesige Party. Zu dieser sollen Einladungen an rund 250 Gäste gegangen sein, zu denen auch Größen aus der Filmbranche zählen.

Dem Nachrichtenportal zufolge zählen zu den glücklichen geladenen Gästen einige erfolgreiche Schauspielkollegen des Weltstars. So werden vor Ort namhafte Persönlichkeiten wie Ranveer Singh (39), Saif Ali Khan, Kareena Kapoor (44), Karisma Kapoor und Alia Bhatt erwartet. Mit den meisten Promis stand der liebevoll genannte King Khan schon selbst vor der Kamera. Gerüchten zufolge wird außerdem davon ausgegangen, dass er diesen Anlass nutzt, um allen Anwesenden sein nächstes großes Projekt "King" offiziell anzukündigen.

Um den Film "King", welcher der nächste Actionkracher des beliebten Inders nach Hits wie "Jawan" sein wird, rankten sich in der Vergangenheit schon wilde Spekulationen. Die Produktion soll schon seit Längerem laufen, wie unter anderem Daily Sun berichtete. Neben dem erfahrenen Leinwandstar wird auch seine Tochter Suhana (24) erstmals eine Hauptrolle an seiner Seite übernehmen. Das Vater-Tochter-Gespann dürfte sich nach den vergangenen Erfolgen von Shah Rukh mit hohen Erwartungen konfrontiert sehen, da er allein im Jahr 2023 zahlreiche Rekorde mit seinen Filmen aufstellte.

Getty Images Shah Rukh Khan an seinem 52. Geburtstag in Mumbai

Getty Images Suhana Khan, April 2024

