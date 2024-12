Babybauch versteckt: Brittany Mahomes strahlt bei NFL-Spiel

Brittany Mahomes (29) beweist einmal mehr, dass Stil und Schwangerschaft perfekt Hand in Hand gehen können. Am Sonntag unterstützte die ehemalige Fußballspielerin ihren Mann Patrick (29), Quarterback der Kansas City Chiefs, bei dessen Auswärtsspiel gegen die Cleveland Browns. An der Seitenlinie zog Brittany in einem cremefarbenen Ensemble alle Blicke auf sich: Eine beigefarbene Daunenjacke mit "Chiefs"-Aufschrift, elegante Ohrenwärmer und ein schwarzes, figurbetonendes Outfit darunter sorgten für einen rundum glamourösen Look. Ihre blonde, glatt gestylte Mähne fiel ihr dabei lässig über den Rücken, wie ihre Fotoreihe auf Instagram zeigt. Vor dem Spiel präsentierte sich das Paar besonders harmonisch und teilte einen liebevollen Kuss am Spielfeldrand.

Die Liebesgeschichte der Mahomes begann schon in der High School. Seitdem ist Brittany nicht nur privat, sondern auch in Bezug auf Patricks NFL-Karriere die wichtigste Unterstützung an seiner Seite. "Er wird nie nervös oder gestresst. Das ist einfach das, was er liebt", verriet sie im Podcast "WHOOP" und gab zu, dass sie selbst bei den Spielen oft angespannter sei als ihr Mann. Ihrer Rolle als größte Cheerleaderin bleibt Brittany wohl auch in den nächsten spannenden Wochen treu: Nach dem Sieg gegen die Browns wird sie Patrick bei den kommenden Spielen gegen die Houston Texans am 21. Dezember und die Pittsburgh Steelers am 25. Dezember erneut kräftig einheizen.

Nach über einem Jahrzehnt Beziehung wagten Brittany und Patrick 2022 den Schritt vor den Traualtar. Doch schon davor erlebte das Paar besondere Meilensteine: 2021 wurde ihre Tochter Sterling Sky (3) geboren, ein Jahr später folgte Sohn Patrick Lavon Mahomes III (2), der liebevoll "Bronze" genannt wird. Nun steht das nächste Kapitel des Familienglücks bevor. Im Juli gaben die beiden bekannt, dass sie ihr drittes Kind erwarten – und es wird wieder ein Mädchen. Brittany verkündete die frohe Nachricht auf ihrem Instagram-Kanal, begleitet von einem charmanten Video. Darin enthüllt Sterling das Geschlecht bei einem niedlichen Tic-Tac-Toe-Spiel. Am Ende steigt rosa Rauch in den Himmel und Konfetti regnet auf die glückliche Familie herab.

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes, Patrick Mahomes und ihre Kinder im September 2024

Getty Images Patrick Mahomes und Brittany Mahomes, Ehepaar

