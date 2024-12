Brittany Mahomes präsentiert stolz ihren großen Babybauch

Brittany Mahomes (29) genießt ihre letzten Schwangerschaftswochen und feiert dies mit einem besonderen Fotoshooting. Auf Instagram teilt die Frau des NFL-Stars Patrick Mahomes (29) eine Reihe von Aufnahmen, auf denen sie stolz ihren Babybauch in einem stilvollen Outfit – bestehend aus einem langen schwarzen Maxirock und einem passenden bauchfreien Shirt – zur Schau stellt. Ihre Hände legt sie liebevoll auf ihre wachsende Babykugel, während sie sanft lächelt. Die Bilder versieht sie mit dem Kommentar: "Baby Girl". Mit den Fotos setzt die ehemalige Sportlerin ihre Körpermitte perfekt in Szene und verdeutlicht, wie sehr sie sich über ihr drittes Kind mit Patrick freut.

Die Fans sind von dem kleinen Einblick in Brittanys dritte Schwangerschaft total begeistert. "Diese Fotos sind so wunderschön. Du bist die schönste Mutter", schwärmt ein Follower. Ein weiterer Nutzer kommentiert: "Ich freue mich so sehr für euch alle. Ihr strahlt so sehr." Und auch ein dritter User schließt sich seinen Vorrednern an und schreibt entzückt: "Eine weitere Mahomes-Schönheit ist auf dem Weg. Du siehst so toll aus!"

Brittany und Patrick kennen sich bereits seit ihrer Schulzeit. 2020 wagten die Turteltauben dann den nächsten Schritt und traten vor den Traualtar. Rund ein Jahr später durfte sich das frisch verheiratete Paar über die Geburt ihres ersten Kindes, Tochter Sterling Sky, freuen. Im darauffolgenden Jahr erblickte Sohnemann Patrick Lavon Mahomes III. das Licht der Welt. Mitte Juli dieses Jahres verkündeten sie dann, dass sie erneut Nachwuchs erwarten, und plauderten kurz darauf aus, dass sie sich zum zweiten Mal über ein Mädchen freuen dürfen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick und Brittany Mahomes im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern, 2024

Anzeige Anzeige