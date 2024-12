Daniel Craig überzeugt als einsamer Schriftsteller

Daniel Craig (56) hat einen mutigen Schritt in seiner Schauspielkarriere gewagt: In seinem neuen Film "Queer" verkörpert er einen drogenabhängigen, promiskuitiven und homosexuellen Schriftsteller namens William Lee, der in den 1950er Jahren in Mexiko-Stadt lebt. Dort trifft er auf den jungen, attraktiven Eugene Allerton, gespielt von Drew Starkey (31), und entwickelt eine obsessive Faszination für ihn. Die Darstellung dieses komplexen Charakters markiert für Daniel einen deutlichen Bruch mit seinem früheren Image als 007-Agent James Bond.

Während der Film mit eindrucksvollen Szenen in den Straßen und Bars von Mexiko-Stadt beginnt, verliert er laut Kritikern im späteren Verlauf an emotionaler Tiefe. The Sun lobte dennoch Daniels Leistung: "Craig liefert eine hervorragende Leistung als einsamer, verletzlicher und unsympathischer William, der seine Einsamkeit hinter Alkohol, Drogen und schlechter Laune verbirgt." Auch in den erotischen Szenen des Films soll Daniel überzeugen: "Die Szenen sind ziemlich explizit und Craig ist völlig überzeugend in seiner Rolle."

Es bleibt abzuwarten, ob Daniel mit dieser mutigen Rollenwahl seinem Agenten-Image, das dem britischen Schauspieler seit dem Thriller "Casino Royale" aus 2006 anhängt, entgegenwirken kann. Seine Darstellung in dem Drama "Queer" brachte ihm jedoch schon jetzt eine Nominierung als bester Hauptdarsteller bei den Golden Globe Awards ein. Privat hält sich der britische Schauspieler bedeckt. Bekannt ist jedoch, dass er mit der Schauspielerin Rachel Weisz (54) verheiratet ist und mit den zwei gemeinsamen Kindern in London sowie New York lebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Craig bei der Premiere von "Spectre" in Berlin im Jahr 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig bei der "Queer"-Premiere im September 2024

Anzeige Anzeige