Das brachte Béla im "Forsthaus Rampensau" an seine Grenzen

Béla Klentze (36) hat sich im Laufe seiner Karriere vor allem als Schauspieler und Musiker einen Namen gemacht. Mit seinem Einzug ins Forsthaus Rampensau traute er sich in für ihn völlig neue Gewässer. Mit Promiflash plaudert er über seine Zeit in Österreich und erzählt unter anderem, welche Situationen ihn besonders an seine Grenzen gebracht haben. "Es wurde sehr viel gestritten in dem Haus und der Lärmpegel war die ganze Zeit sehr hoch. Und das rund um die Uhr, von frühmorgens bis spät in die Nacht hinein", berichtet der Alles was zählt-Star und fügt hinzu: "Ich bin auch gerne mal alleine und lade meinen Akku auf, aber das ist dort einfach nicht möglich."

Dass manche Streitereien so ausarten würden, habe er im Vorfeld nicht erwartet: "Es war teilweise echt heftig und man könnte die Sendung auch 'Irrenhaus Rampensau' nennen. [...] Das Niveau ist teilweise echt extrem, wenn die Leute wütend werden und die Emotionen hochkochen." Dabei sei es nicht immer eindeutig für ihn gewesen, was ein echter Konflikt und was vielleicht doch nur "kunstvoll inszeniert" gewesen sei, um Sendezeit zu generieren. Auch wenn er ab und zu mal versucht habe, sich zurückzuziehen – länger als zehn Minuten habe er nie am Stück Zeit für sich gehabt. "Mit Alkohol bewaffnet stürmten die Leute dann in die Sauna. Anscheinend bin ich auch ein Magnet für Leute, die gerne mit mir abhängen, und dann ging die Party weiter", lacht der 36-Jährige.

In einer Sache konnten Béla, das Reality-TV und seine Kollegen dort aber auf ganzer Linie überzeugen: "Es hat mir gut gefallen zu sehen, dass die Leute einfach sagen, was sie denken und fühlen, manchmal völlig ungeniert", betont der Frontmann von Stairway To Violet gegenüber Promiflash. Wie ungeniert man als Reality-Profi an die Sache herangeht, stellte Ginger Costello schon in der ersten Folge von "Forsthaus Rampensau" unter Beweis, als sie dem 36-Jährigen ohne Vorwarnung ihre nackten Brüste präsentierte.

©Joyn/Nadine Rupp Béla Klentze und Marvin Linke, Kandidaten "Forsthaus Rampensau" 2024

Getty Images Ginger Costello-Wollersheim im Jahr 2020

