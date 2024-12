Gloria Glumac äußert sich zu Niko und Kim Virginias Liebe

Nikola Glumac (28) und Kim Virginia Hartung (29) schweben derzeit auf Wolke sieben und halten mit ihrem Liebesglück in den sozialen Medien nicht mehr hinterm Berg. Der Temptation Island-Star ist jetzt sogar zu Kim nach Dubai ausgewandert. Dahinter sieht Nikolas Ex-Frau Gloria (32) ein Muster, wie sie nun in einem Statement auf Instagram erklärt: "Man erkennt halt übelst krasse Muster, dass Niko sich halt damals bei mir reingezeckt hat. Ich habe ihn aufgezogen, großgezogen, mit groß gemacht. Ich habe ihn mit allem unterstützt und genauso wird es jetzt eine Kim machen."

Denn auch die Sommerhaus-Bekanntheit und der Tattooliebhaber starteten ihre Beziehung ähnlich, wie sie erzählt. Damals ist Nikola für Gloria nach Deutschland ausgewandert und zunächst bei ihr eingezogen. Aus einem vorher abgesteckten Zeitraum von zwei Wochen sei dann ein "nie mehr ausziehen" geworden. "Er hängt sich einfach an starke Frauen, von denen er mit hochgezogen wird, die ihm helfen", fasst die Beauty das Verhaltensmuster ihres Ex zusammen.

Zuletzt pflegten Gloria und ihr Ex-Mann Niko ein freundschaftliches Verhältnis, sodass sie seinen Nachnamen behalten wollte. Doch in ihrem Statement auf Instagram zieht sie jetzt ein anderes Resümee: "Eigentlich wollte ich den Namen Glumac behalten, weil ich ihn echt schön finde [...] und ich und Niko sind beide gleichzeitig bekannt geworden mit dem Namen Glumac. [...] Durch die ganzen Ereignisse, was gerade passiert mit Kim und Niko [...] ist mir der Name so peinlich."

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im September 2024

