In Netflix-Special enthüllt: Jamie Foxx hatte Schlaganfall

Jamie Foxx (56) befand sich vor rund einem Jahr in einer besorgniserregenden Gesundheitskrise. Bisher war nur klar, dass der Schauspieler einen medizinischen Notfall erlitten hatte. In seiner Netflix-Comedyshow "Jamie Foxx: What Had Happened Was ..." klärt er nun aber auf: Er hatte einen Schlaganfall! "[Der Arzt] überbrachte meiner Schwester die schrecklichen Neuigkeiten über ihren großen Bruder. Er sagte: 'Er hat eine Gehirnblutung. Das führte zum Schlaganfall.'", gibt der "Django Unchained"-Star in seiner Show zu verstehen.

Am 11. April 2023 habe alles mit Kopfschmerzen begonnen. Aufgrund dessen bat er einen Kumpel, ihm eine Aspirin zu besorgen, doch bevor er diese überhaupt einnehmen konnte, sei er plötzlich schon weggetreten. An die folgenden 20 Tage könne er sich nicht mehr erinnern. Doch mittlerweile weiß Jamie, dass es seine Schwester war, die ihn ins Krankenhaus brachte. Eine Hirnblutung habe einen Schlaganfall ausgelöst und er musste schnellstmöglich operiert werden, denn ohne den Eingriff hätte er sterben können, verrät der Filmstar, so wurde es ihm zugetragen. Nach der Operation sagten die Ärzte, dass er sich vielleicht vollständig erholen würde, "aber es wird das schlimmste Jahr seines Lebens sein", haben sie vorgewarnt. Das Einzige, woran sich Jamie noch erinnern kann, ist das Aufwachen im Krankenhaus nach seinem Koma.

Nach 20 Tagen aus dem Koma erwacht, habe der 56-Jährige dauerhaft mit Schwindel zu tun gehabt und sein Kopf habe ständig gewackelt. Er musste wohl auch mühsam wieder das Laufen lernen. Neben seiner Familie habe ihm unter anderem sein Humor geholfen, die schwere Genesung zu durchleben. "Wenn ich lustig bleiben kann, werde ich überleben", betont er dankbar in seinem Netflix-Special. Mittlerweile hat sich Jamie wieder erholt, ist fit und gesund. Bereits wenige Monate nach seinem Rückschlag stand die Hollywood-Größe auch schon wieder für den Film "Back in Action" vor der Kamera.

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Jamie Foxx im Januar 2024