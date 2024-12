Jamie Foxx hatte heftigen Konflikt mit einem Restaurantgast

Jamie Foxx (57) feierte gestern seinen Geburtstag – der wohl kein besonders schönes Ende hatte. Wie TMZ berichtet, war er am Freitagabend in eine Auseinandersetzung im Restaurant Mr. Chow in Beverly Hills verwickelt. Das bestätigt jetzt ein Sprecher des "Django Unchained"-Stars: "Jamie Foxx war bei seinem Geburtstagsessen, als jemand von einem anderen Tisch ein Glas warf, das ihn am Mund traf. Er musste genäht werden und erholt sich jetzt. Die Polizei wurde gerufen und die Angelegenheit ist nun in den Händen der Strafverfolgungsbehörden."

Die genauen Umstände des Streits sind nicht bekannt – demnach auch nicht, ob Jamie absichtlich oder versehentlich von dem Glas getroffen wurde. Es heißt jedoch, er sei nicht mehr vor Ort gewesen, als die Polizei nach 22 Uhr eintraf. Berichten zufolge wurde ein Bericht über den Vorfall erstellt, in dem der Schauspieler namentlich als beteiligte Person genannt wird. Das bedeutet, dass die Polizei noch mit ihm sprechen wird, um weitere Details zur Situation zu klären.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jamie in den vergangenen Wochen für Aufsehen sorgte. Zuletzt tat er dies jedoch aus traurigen Gründen. In seiner Netflix-Comedyshow "Jamie Foxx: What Had Happened Was..." machte der 57-Jährige die schockierende Enthüllung, im April 2023 einen Schlaganfall gehabt zu haben. "[Der Arzt] überbrachte meiner Schwester die schrecklichen Neuigkeiten über ihren großen Bruder. Er sagte: 'Er hat eine Gehirnblutung. Das führte zum Schlaganfall'", schilderte er.

Getty Images Jamie Foxx im Februar 2023

Getty Images Jamie Foxx, Hollywood-Schauspieler

