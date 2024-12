König Charles hofft, dass Andrew zu Weihnachten fernbleibt

Prinz Andrew (64) steht aktuell massiv unter Druck und könnte vom diesjährigen Weihnachtsfest der königlichen Familie ausgeschlossen werden. Das traditionelle Fest wird von König Charles III. (76) auf dem Anwesen in Sandringham, Norfolk, ausgerichtet und soll laut Prinz William (42) mit rund 45 Familienmitgliedern das größte bisher sein. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtet, hoffe sein älterer Bruder, dass Andrew "das Richtige tut", um weitere Peinlichkeiten für die Monarchie zu vermeiden – besonders nach den Berichten über seine Verbindung zu einem mutmaßlichen chinesischen Spion.

Der jüngste Skandal um den 64-Jährigen dreht sich um einen Geschäftsmann, der als Agent der chinesischen Regierung eingestuft und von Großbritannien mit einem Einreiseverbot belegt wurde. Er stand in so naher Beziehung zu Andrew, dass er mehrfach in den königlichen Palästen empfangen wurde. Das Königshaus, allen voran Charles, ist über diese Verknüpfung verärgert, zumal das Jahr für die Familie bereits von Herausforderungen wie der Krebserkrankung der Prinzessin von Wales (42) und Camillas (77) Lungenentzündung geprägt war. Trotz der Tatsache, dass Charles den Wunsch hegt, Andrew solle sich selbst dazu entscheiden, dem Familienfest fernzubleiben, ist zunächst keine endgültige Entscheidung gefallen.

Prinz Andrew hat in den vergangenen Jahren bereits mit mehreren Skandalen zu kämpfen gehabt – insbesondere durch seine Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (✝66). Seit 2019 hat er sich aus öffentlichen Ämtern zurückgezogen und wurde von der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) seiner militärischen Titel und Schirmherrschaften enthoben. Trotz allem hatte er Medienberichten zufolge geplant, Weihnachten mit seiner Familie in Sandringham zu verbringen, gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sarah (65) und den Töchtern Beatrice (36) und Eugenie (34).

Anzeige Anzeige

Getty Images Die britischen Royals im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im März 2024

Anzeige Anzeige