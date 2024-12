Pietro Lombardi startet Live-Podcast-Event mit seiner Laura

Hinter Pietro Lombardi (32) liegt ein turbulentes Jahr. Nach Gewaltvorwürfen wurde verkündet, dass der Sänger kein Teil der DSDS-Jury mehr sein wird. Doch der "Cinderella"-Interpret lässt sich davon nicht unterkriegen. Auf Instagram verkünden Pietro und Laura Maria Rypa (29), dass sie sich Anfang Januar einem neuen Projekt widmen: einem Live-Podcast-Event im Rahmen ihres Formats "OMG – Das Couchgespräch". "Unser erstes gemeinsames Live-Event – ein Moment, den wir nie vergessen werden! Pietro und Laura live in Chemnitz, am 4. Januar", schwärmt das Paar in einem gemeinsamen Video.

Pietro und Lauras Vorhaben scheint bei ihren Fans gut anzukommen. Innerhalb weniger Minuten sind bereits alle 800 Tickets ausverkauft. "Wir können es kaum erwarten, diesen besonderen Abend mit euch zu teilen. Lasst uns zusammen lachen, Spaß haben und feiern. Wir freuen uns auf euch", heißt es weiter in ihrem Statement. Neben intimen Einblicken in Laura und Pietros Beziehung erwartet die Fans auch Musik und eine After-Show-Party. Dort können ihre Unterstützer Fotos und Autogramme ergattern.

Die Halle in Chemnitz wird bei Pietro im kommenden Jahr eine größere Rolle spielen. Neben Tourneeproben und Konzertkonzepten möchte er dort ein Kinderfestival veranstalten. "Mein größtes Projekt wird es sein, für euch ein Kinderfestival auf die Beine zu stellen, um euren Familien Spaß und Freude zu bereiten", kündigt der 32-Jährige stolz an.

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

