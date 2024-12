Prinzessin Kate lud Prinz Andrew von Weihnachtskonzert aus

Prinzessin Kate (42) hat den in Verruf geratenen Prinz Andrew (64) laut The Sun erneut von ihrem diesjährigen Weihnachtskonzert "Together at Christmas" ausgeschlossen. Wie nun eine Quelle dem Magazin verriet, soll sie gar den Vorschlag abgelehnt haben, ihn gut versteckt hinter einer Säule zu platzieren. Während alle anderen Familienmitglieder anwesend waren, blieb Prinz Andrew somit – wenig überraschend – ein weiteres Mal außen vor, während man gemeinsam mit rund 16.000 Gästen in der Westminster Abbey feierte.

Seit seinem skandalösen Interview, das im Jahr 2019 von BBC veröffentlicht wurde und Prinz Andrews Zusammenhang mit Jeffrey Epstein (✝66) thematisierte, steht er unter besonderer medialer Beobachtung. Seine Aussagen lösten bei vielen Anhängern des Königshauses und innerhalb der Familie große Verärgerung aus, die schließlich dazu führte, dass er sich von seinen royalen Pflichten verabschieden musste. Seitdem hat sich der 64-Jährige weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der britische Kulturexperte Nick Ede erklärte kürzlich laut The Sun, dass er "keine realistische Aussicht auf eine Rückkehr ins königliche Leben" habe. "Es gibt niemanden, der Prinz Andrew wirklich sehen will", so Nick.

Trotz aller Negativschlagzeilen hoffen viele Fans der britischen Royals weiterhin, dass Prinz Andrew eines Tages seinen Frieden finden wird – fernab der medialen Aufmerksamkeit und der Skandale, die seine vergangenen Jahre in der Öffentlichkeit prägten. Der kürzlich veröffentlichte Netflix-Film "Scoop – Ein royales Interview", der das berüchtigte Mediengespräch thematisiert, hat die Diskussionen um ihn jedoch erneut entfacht. So wurde nochmals deutlich, wie dramatisch die Auswirkungen seiner damaligen Aussagen und Verwicklungen auf seine gesellschaftliche Stellung bis heute sind.

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Kate, Dezember 2024

Getty Images Prinz Andrew im März 2024

