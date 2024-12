Selten: Prinz Harry und Meghans Kids auf Weihnachtskarte

Prinz Harry (40) und Meghan Markle (43) haben mit ihrem diesjährigen Weihnachtsgruß für Aufsehen gesorgt. Auf ihrer digitalen Karte, die laut Hello! am 16. Dezember veröffentlicht wurde, sind insgesamt sechs Fotos zu sehen, darunter ein seltener Schnappschuss der beiden Kinder des Paares, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3). Die Kinder, die sonst kaum in der Öffentlichkeit zu sehen sind, zeigen sich in Montecito, Kalifornien, von hinten, während sie auf ihre Eltern zulaufen, die mit offenen Armen auf sie warten. Lilibet trägt auf dem Bild ein blumiges Sommerkleid, während Archie sich lässig in einem grünen Pullover und Jeans präsentiert.

Die Veröffentlichung des Fotos begeisterte Fans auf der ganzen Welt, die bemerkten, wie sehr Archie und Lilibet gewachsen sind. Besonders Lilibets langes rotes Haar, das an das von Harry erinnert, stach den Royal-Fans sofort ins Auge. Der Schnappschuss ist ein seltener Einblick in das Leben der Sussex-Familie, die seit ihrem Umzug in die USA viel Wert auf Privatsphäre legt.

Harry und Meghan zogen sich im Jahr 2020 von ihren royalen Aufgaben zurück und leben seitdem mit ihren Kindern in Montecito, Kalifornien. Dort engagieren sie sich für wohltätige Zwecke durch ihre Archewell Foundation und setzen sich für Themen wie mentale Gesundheit und soziale Gerechtigkeit ein. Die Familie legt großen Wert darauf, Archie und Lilibet ein möglichst normales Aufwachsen zu ermöglichen, fernab des Medienrummels. Auch das bevorstehende Weihnachtsfest planen sie privat in ihrem Zuhause in Kalifornien zu verbringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry im September 2024

Anzeige Anzeige

ZUMA Press Wire / Zuma Press / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Anzeige Anzeige