Wird Daniel Radcliffe seinem Sohn "Harry Potter" vorlesen?

Der Schauspieler Daniel Radcliffe (34) verrät in dem Podcast "Happy Sad Confused", ob die Harry Potter-Geschichte eine Rolle im Leben seines Sohnes spielen wird. "Ich denke, ich werde es ihm vorlesen, wenn er es möchte. Wenn er sich dafür interessiert, ja, natürlich werde ich das tun", erzählt der Schauspieler und fügt hinzu: "Gerade ist eine schöne Zeit, in der er nicht weiß, dass ich etwas anderes bin als sein Vater. Ich möchte einfach so lange wie möglich vor ihm geheim halten, dass ich berühmt bin". Daniel mache sich Sorgen, wie sich seine Berühmtheit auf seinen Sohn auswirken werde. Er glaubt, dass ihm selbst "eine wirklich seltsame Zeit" bevorstehe, sobald sein Kleiner von seinem Ruhm erfährt.

Daniel spielt momentan die Hauptrolle in dem Musical "Merrily We Roll Along". "Mein Sohn ist zu jung, um zu tanzen", antwortet der 34-Jährige auf die Frage, ob sein Junior bereits etwas mit Musicals am Hut hat. "Aber er hat angefangen zu laufen und etwas zu tun, das dem Tanzen ähnelt", scherzt der Filmstar und ergänzt, dass er sich des Öfteren auf Projekte vorbereite, während er auf seinen Sohn aufpasst: "Ich habe ihn im Arm gehalten, während ich einige dieser Lieder gelernt habe. Versuch mal, 'Our Time' zu singen, während du dein neues Baby hältst. Das ist unmöglich", lacht der "Harry Potter"-Star.

Im Jahr 2001 wurde der damals 12-Jährige über Nacht zum absoluten Weltstar und begeisterte durch seine Verkörperung des Waisenjungen Harry Potter Millionen von Menschen. Nach seinem Mitwirken in den Filmen konnte er sich in Hollywood etablieren und spielte unter anderem in Filmen wie "The Lost City", "Jungle" oder "Imperium" mit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Erin Darke und Daniel Radcliffe im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass Daniel seinen Ruhm so lange wie möglich vor seinem Sohn geheim halten möchte? Ja, auf jeden Fall! Nein, kann ich nicht nachvollziehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de