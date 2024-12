Trennungs-Glow-up? Hugh Jackman zeigt sich fitter denn je

Hugh Jackman (56) sorgte am Montagmorgen am australischen Bondi Beach für Aufsehen, als er mit seinem durchtrainierten Körper beim Schwimmen mit einem Freund gesichtet wurde. Nur in eine Badehose gekleidet, präsentierte der Schauspieler seine fitte Figur und zeigte, dass er seiner legendären Rolle als Wolverine in den X-Men-Filmen immer noch absolut gerecht wird. Fotos des Badeausfluges veröffentlichte Daily Mail. Aktuell verbringt Hugh die Weihnachtszeit mit seinen Kindern Oscar und Ava in seiner Heimat Australien – und scheint die sonnigen Tage am Strand in vollen Zügen zu genießen.

Nach der öffentlichen Trennung von seiner Ehefrau Deborra-Lee Furness (69) im September 2023 wird gemunkelt, dass Hugh eine Beziehung mit der Broadway-Darstellerin Sutton Foster (49) begonnen hat. Insider behaupten, dass Deborra-Lee verärgert sei, da sie die Letzte war, die von dieser angeblichen Romanze erfuhr. Zudem ist sie angeblich von gemeinsamen Freunden wie Ryan Reynolds (48) und Blake Lively (37) enttäuscht, weil diese ihr nichts davon erzählt haben sollen. "Sie fühlt sich von allen dreien betrogen, weil sie ihr nichts gesagt haben", verriet eine Quelle der Daily Mail.

Hugh und Sutton standen gemeinsam im Broadway-Stück "The Music Man" auf der Bühne, wo sie die Rollen von Harold Hill und Marian Paroo verkörperten. Während der Aufführungen von Februar 2022 bis Januar 2023 sollen sich die beiden nähergekommen sein. Trotz der Gerüchte halten Hugh und Sutton ihre Beziehung bislang privat und vermeiden es, in der Öffentlichkeit zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Dennoch wurden sie bei gemeinsamen Auftritten gesehen – etwa bei der Premiere ihres Musicals.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster im Juni 2022

