Hugh Jackman und Sutton lassen Beziehung langsam angehen

Die Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen Hugh Jackman (56) und Sutton Foster (49) wollen nicht abreißen. Nun deutet ein Insider gegenüber OK! an, dass die beiden Schauspieler wirklich eine Beziehung führen, diese aber langsam angehen wollen: "Hugh und Sutton wollen nichts überstürzen." Beide seien sich bewusst, dass ihre Romanze dem einen oder anderen nicht gefallen könnte. "Das ist eine heikle Situation, und sie versuchen, auf eine fürsorgliche und rücksichtsvolle Weise vorwärtszukommen", gibt der Tippgeber zu verstehen.

Die beiden trafen während ihrer Arbeit an der Broadway-Wiederaufnahme von "The Music Man" im Jahr 2022 aufeinander und sollen sich dabei ineinander verliebt haben. Hinter den Kulissen sollen viele von der Affäre gewusst haben, aber behielten die Romanze aus Respekt für sich. Dass Hugh und Sutton ihre Beziehung langsam angehen lassen wollen, erklärt auch, dass die beiden die Feiertage getrennt voneinander verbringen werden. "Es wird noch etwas Zeit brauchen, bis sich die Familie an die neue Normalität gewöhnt hat. Das könnte auch bedeuten, dass Hugh und Sutton während der Feiertage deutlich weniger Zeit miteinander verbringen werden, als sie es sich wünschen", berichtete ein Insider gegenüber Woman's Day.

Vor allem eine Person soll sich an Hugh und Suttons Beziehung stören: Deborra-Lee Furness (69). Die Ex-Frau des Wolverine-Stars soll von der angeblichen Affäre nichts gewusst haben: "Jetzt kocht sie vor Wut, weil sie als Letzte von der heimlichen Affäre erfahren hat. Deb fühlt sich überrumpelt. Sie hat ein extrem gutes Gedächtnis und scheut sich nicht, es zu benutzen", plauderte eine Quelle gegenüber RadarOnline aus. Deborra-Lee und Hugh waren 27 Jahre ein verheiratetes Paar. Im September vergangenen Jahres gaben die beiden dann aber bekannt, fortan getrennte Wege zu gehen.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster im Juni 2022

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Mai 2023

