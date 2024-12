Viel Arbeit? Molly-Mae Hague fühlt sich nach Trennung "leer"

Love Island-Star Molly-Mae Hague (25) hat in ihrem neuesten Video auf YouTube ganz offen über ihre aktuellen emotionalen Herausforderungen nach der Trennung von ihrem Partner Tommy Fury (25) gesprochen. Die britische TV-Bekanntheit gestand ihren Fans: "Um ehrlich zu sein, fühlt sich mein Glas nach der letzten Woche ein bisschen leer an, emotional gesehen." Die Erschöpfung sei dabei vor allem auf ihre momentane Arbeitsbelastung zurückzuführen.

Denn Molly-Mae kümmert sich nicht nur um ihre kleine Tochter, sie arbeitet aktuell auch an einer neuen Dokuserie, die den Titel "Molly-Mae: Behind It All" tragen und am 17. Januar erscheinen soll. "Mit der Dokumentation und allem ist es einfach viel", meinte die Influencerin und erklärte: "Wir versuchen, bis Weihnachten fertig zu sein, und ich fühle mich im Moment einfach sehr, sehr beschäftigt." Sie hoffe, ihren Fans damit einen ehrlichen Einblick in ihr Leben jenseits der perfekten Instagram-Bilder geben zu können.

Nur zwei Tage nach der Veröffentlichung dieses Videos wurde Molly-Mae erstmals seit der überraschenden Trennung im August mit ihrem Ex-Verlobten Tommy in der Öffentlichkeit gesehen. Gemeinsam verbrachten sie mit ihrer 23 Monate alten Tochter Bambi einen Tag in Cheshire. Molly-Mae und Tommy lernten sich 2019 in der fünften Staffel von "Love Island" kennen und wurden schnell zu einem der beliebtesten Paare der Sendung.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Oktober 2024

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Juli 2020

