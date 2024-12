Molly-Mae und Ex Tommy Fury zusammen mit Tochter unterwegs

Molly-Mae Hague (25) und ihr Ex-Verlobter Tommy Fury (25) wurden am Samstag zum ersten Mal seit ihrer überraschenden Trennung gemeinsam gesehen. Die beiden Reality-TV-Stars verbrachten einen Tag mit ihrer einjährigen Tochter Bambi in Cheshire. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, sind die drei in legeren Jogginghosen und gemütlichen Winterjacken zu sehen. Der Boxer trägt währenddessen sein Kind auf dem Arm. Laut dem Magazin besuchten die drei einen Indoor-Spielplatz und fuhren danach in getrennten Autos zurück zu ihren jeweiligen Wohnorten.

Obwohl die Bilder darauf hindeuten könnten, dass Molly-Mae und Tommy wieder zueinandergefunden haben, betonten beide, dass ihr Fokus auf der gemeinsamen Erziehung von Bambi> liegt. Ein Insider verriet gegenüber OK!, dass die Ex-Partner auch an Weihnachten zusammen sein werden – trotz Liebes-Aus. "Dieses Jahr wird ganz anders sein, aber Bambi wird immer noch im Zentrum von allem stehen. Sie werden Zeit zu dritt verbringen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie im selben Haus aufwachen oder so. Bei ihnen ist wirklich alles aus und vorbei", behauptete der Informant.

Molly-Mae und Tommy lernten sich 2019 in der fünften Staffel von Love Island-UK kennen und wurden ein Liebespaar. Im Januar 2023 begrüßten die beiden dann ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt. Wenige Monate später stellte der Sportler die Frage der Fragen: Er überraschte seine Liebste mit einem romantischen Heiratsantrag auf Ibiza. Nach rund fünf Jahren Beziehung trennten sich Molly-Mae und Tommy jedoch.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Januar 2024

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

